麻豆郭舉人宅列市定古蹟 後人自籌經費助修繕

位於麻豆大埕第五市場北側的郭家古厝，距今約有248年歷史，因為五世祖曾中文舉、武舉，宅邸前設置有舉人杆，因此古厝被稱為「郭舉人宅」，見證麻豆發展歷史，後代子孫眾多且多半支持保存，古厝先取得文資身分，2021年底公告為市定古蹟，郭家後人自行籌措經費，目前先搭建保護棚架，並由南市文資處輔導申請調研經費，以利後續修復，而較早被列為歷史建築的大內楊家古厝，則因所有權人意見不一，進度延宕，還得再加把勁。

人權律師湯德章故居透過群眾募資保存，湯德章紀念協會自籌經費，再爭取文化部、文化局補助，整修工程今天動工，預計一年後完工，其實這樣具有歷史意義的建築，在台南溪北地區也不少，但古厝歷史價值的認定及後代子孫的態度，則是能否保存的關鍵因素。

位於台南後壁的黃家古厝2008年被公告為古蹟，黃家子孫也積極擔起維護與管理責任，每年中秋節都會舉辦古厝音樂會，成為地方盛事，是相當典型的範例。

而麻豆郭舉人宅，原本所有權人也意見分歧，但最後500多位宗親超過6成贊成保留，且出錢出力，不待申請政府補助，就自行籌資逾200萬搭建保護棚架工程，以維護建物原貌，目前正向中央申請調查研究計畫經費，下月宣布，由於態度積極，預料可以過關，後人都期待能重現古厝風采。