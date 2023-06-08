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麻豆郭舉人宅列市定古蹟 後人自籌經費助修繕

聯合報／ 記者莊曜聰 ／台南即時報導
麻豆郭舉人被列為市定古蹟，後代子孫樂觀其成，還自籌經費搭建保護棚架，加速未來修繕進度。記者莊曜聰／攝影
麻豆郭舉人被列為市定古蹟，後代子孫樂觀其成，還自籌經費搭建保護棚架，加速未來修繕進度。記者莊曜聰／攝影

位於麻豆大埕第五市場北側的郭家古厝，距今約有248年歷史，因為五世祖曾中文舉、武舉，宅邸前設置有舉人杆，因此古厝被稱為「郭舉人宅」，見證麻豆發展歷史，後代子孫眾多且多半支持保存，古厝先取得文資身分，2021年底公告為市定古蹟，郭家後人自行籌措經費，目前先搭建保護棚架，並由南市文資處輔導申請調研經費，以利後續修復，而較早被列為歷史建築的大內楊家古厝，則因所有權人意見不一，進度延宕，還得再加把勁。

人權律師湯德章故居透過群眾募資保存，湯德章紀念協會自籌經費，再爭取文化部、文化局補助，整修工程今天動工，預計一年後完工，其實這樣具有歷史意義的建築，在台南溪北地區也不少，但古厝歷史價值的認定及後代子孫的態度，則是能否保存的關鍵因素。

位於台南後壁的黃家古厝2008年被公告為古蹟，黃家子孫也積極擔起維護與管理責任，每年中秋節都會舉辦古厝音樂會，成為地方盛事，是相當典型的範例。

而麻豆郭舉人宅，原本所有權人也意見分歧，但最後500多位宗親超過6成贊成保留，且出錢出力，不待申請政府補助，就自行籌資逾200萬搭建保護棚架工程，以維護建物原貌，目前正向中央申請調查研究計畫經費，下月宣布，由於態度積極，預料可以過關，後人都期待能重現古厝風采。

被登錄為歷史建築、位於大內區的「楊長利公厝」，0206南台大震後房屋結構受損嚴重，加上建物狀況保存狀況不佳，所有權人一度還打算拆除正廳屋面及梁柱，更換成鐵皮屋頂，後來在南市文資處溝通下，才以不影響原貌的前提下緊急加固支撐，並輔導所有權人申請相關補助，雖計畫都已進行中，但後代子孫仍未能有共識，恐影響後續進度，環境維護上也未能妥善，相當可惜。

大內楊家古厝則是登錄歷史建築，所有權人對於存續未能有一致共識，保存狀況不佳。記者莊曜聰／攝影
大內楊家古厝則是登錄歷史建築，所有權人對於存續未能有一致共識，保存狀況不佳。記者莊曜聰／攝影

歷史建築 台南 古蹟

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