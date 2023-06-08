守護海岸線 台南再投入1500萬養灘、復育沙洲
為守護海岸線，台南市政府今年再投入1500萬辦理2件沙洲復育工程，皆於4月進場施工，預計下月完工，可復育沙洲1公里、養灘2萬立方公尺，也希望藉由「台南市海岸防護合作平台」運作，希望有效改善海岸線退縮情形。
水利局說明，台南海岸線長度近70公里，北起為八掌溪口，南至二仁溪口，涉及許多管轄機關，市長黃偉哲上任後，邀請中央機關合作，分工辦理人工養灘、海堤整建、沙洲復育、潟湖清淤及長期監測空拍調查，逐段檢視台南海岸線，改善海岸侵蝕及海岸環境效果。
其中，台南海岸侵蝕嚴重區包含北門雙春海岸、七股潟湖沙洲及南區黃金海岸。雙春海岸及黃金海岸由水利署負責辦理防護工作，110年至111年共投入經費約1億元辦理人工養灘工程，養灘長度約4公里、養灘量達22萬立方公尺，沙灘已回復約50公尺寬幅。
七股潟湖沙洲，則與台江國家公園管理處合作，投入約1點8億元辦理沙洲復育工作，施作竹樁、木樁或沙腸袋等定砂防護設施，並抽取潟湖淤沙於沙洲人工養灘，復育沙洲約6公里、養灘量達10萬立方公尺。根據衛星影像分析，沙洲已呈現穩定趨勢，有效減緩沙洲侵蝕內縮及潟湖淤積陸化情形
為守護台南海岸線，除邀請水利署第五、第六河川局、台江國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處等中央機關與市府單位共同成立「台南市海岸防護合作平台」定期召開海岸防護分工協商會議，也持續投入經費辦理人工養灘、沙洲復育及海岸漂流物清除等。
水利局表示，去年已清除逾4000公噸海岸漂流物，投入金額高達6000萬元，今年也持續投，目前已清除近825公噸，期能改善環境汙染減少海洋垃圾等問題。
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