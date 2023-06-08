修復遺失的歷史記憶 人權律師湯德章故居修復工程啟動

228受害者、人權律師湯德章位於台南市故居，兩年前透過群眾募資而保存，如今老屋破舊、鋼筋鏽蝕，結構堪虞，獲得文化部、文化局補助共補助850萬，湯德章紀念協會自籌600多萬元，整修工程今天由市長黃偉哲主持動土，預計1年後完工。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，2020年透過群眾集資的力量，順利搶救買下湯德章故居，並將已嚴重蛀蝕部分清理、拆除危牆、重新拉配水電，設置簡要的展覽，在2021年3月13日開放。兩年來這棟90餘年的老屋，歷經多次地震，後段建物明顯地層下陷傾斜，嚴重漏水、梁柱遭蟲蛀、木件門窗不見等，為讓故居永續經營，決定修復再生。

去年與與崑山科技大學合作，由老師郭一勤帶領團 隊，展開建築物的損毀檢查與重新測繪，之後提出「湯德章故居保存再生計畫」 獲得文化部私有老建築保存再生計畫通過補助，由文化部及台南市政府文化局負擔882萬餘元補助，另協會自籌600餘萬元，今年6月動工，展開修復再生工程，預計1年後完工。

市長黃偉哲表示，人權律師湯德章的事蹟是台南歷史上重要的一頁，市府多年來除了推動在6處相關人權歷史場址設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，並取消都市計畫，使湯律師故居不受道路開闢而衝擊等。

黃偉哲感謝基金會及社會各界為了搶救故居，付出多年努力，他說，這次的再生計畫將要進行設施的再優化，裡面也會陳列許多湯德章律師生前的遺物，以及過去228事件的歷史事蹟的呈現，希望後世子孫永遠都能記得，也希望這段歷史被原諒，但是不能被忘記，再生計畫的工程能夠順利完成。

文化局表示，市府在努力協助爭取再生計畫的過程中，全案因具高公益性，是2022年「文化部私有老建築保存再生計畫」中最受矚目的申請案，從申請、審議到細部設計階段皆由文化局及專業團隊持續輔導，並多次邀請專家學者提供調查研究、整修設計的專業意見，期望建物獲得完善的修繕。今日湯德章故居修復動土開工，象徵著推廣人權教育之路向前邁進一大步。