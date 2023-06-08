聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林花生傳災情 爭取天災救助

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林土庫鎮約100公頃的落花生田區出現結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形。記者陳苡葳／攝影
雲林土庫鎮約100公頃的落花生田區出現結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形。記者陳苡葳／攝影

雲林縣落花生栽種面積約4200多公頃，近期多個產區傳出1期作的結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形，正要進入採收期農民憂心血本無歸；縣長張麗善昨天勘災，其中土庫鎮初估損失面積約100公頃、失收約3成左右，指示農業處函文建議農委會啟動天然災害現金救助。

土庫鎮落花生面積約596公頃，鎮長陳特凱說，近日陸續接獲農民通報損失，發現多數疑是3月成長期間遇到低溫，產量與品質受影響。種近1公頃落花生數10年的張姓農民說，首度遇到花生莢腐爛的災情，約失收3成；種植1公頃的黃姓農民受損面積約3、4分地，兩人也認為跟氣溫有關。

張麗善與農糧署、農改場人員現勘，台南農業改良場研究員陳國憲根據雲林花生成長期的氣象資料分析，本期部分花生約1月時種下，開花期約3月初至中旬，因花生合適授粉溫度為23至28度，不過當時平均氣溫約20度以下，影響授粉情形，也造成結莢率首當其衝。

張麗善說，農業處昨函請農委會啟動天災救助，希望每公頃補助3萬元，農民如發現田區損失程度超過20％，可先拍照並通報當地公所，會勘並確認災情後將協助提報救助。陳國憲也說，近年氣候變遷，籲農友種植前先了解天氣預報，務必考慮生長期時氣溫，不要搶種。

農民 張麗善 農委會

延伸閱讀

台北國際食品展將登場 雲林17家推廣精緻農業

雲林花生傳災！資深農民也難逃失收 專家：問題出在這

好克難！雲林這間辦公室常淹水 員工泡水工作成日常

台灣第1粒履歷花生粽 虎尾農會堅持不漲價

相關新聞

台南公幼2歲專班少 家長疲於奔命

台南公立幼兒園被指資源分配不均，造成困擾，有議員昨天質詢說，今年公幼2次招生後仍有1465名缺額，但舊縣區部分行政區未設...

雲林花生傳災情 爭取天災救助

雲林縣落花生栽種面積約4200多公頃，近期多個產區傳出1期作的結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形，正要進入採收期農民憂心血...

大東夜市8月收？南市府：輔導取得許可

台南知名的大東夜市尚未取得設置許可，近期有署名「居民自救聯盟」發傳單指出夜市租約8月到期，要攤商自求多福，對此，大東經營...

嘉義蒜頭糖廠5G計畫 議員憂打水漂

嘉義縣政府斥資2億多元整修台糖蒜頭糖廠的倉庫群後招商不順停擺，有議員昨天質詢說，縣府曾欲改辦AI數位設計展也取消，現爭取...

居民批假移植、真砍樹 台南綠能產業園區2闖環評未過關

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，但環評審議會前，當地民眾於環保署門口召開記者會，認為樹木...

台南3歲女童車禍路口斑馬線退縮 居民：好的開始

台南市3歲女童5月8日在北區斑馬線上遭撞不治，激起全國重視行人安全，如今車禍現場斑馬線已退縮，車輛停止線也往後退，當地居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦