雲林花生傳災情 爭取天災救助

雲林縣落花生栽種面積約4200多公頃，近期多個產區傳出1期作的結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形，正要進入採收期農民憂心血本無歸；縣長張麗善昨天勘災，其中土庫鎮初估損失面積約100公頃、失收約3成左右，指示農業處函文建議農委會啟動天然災害現金救助。

土庫鎮落花生面積約596公頃，鎮長陳特凱說，近日陸續接獲農民通報損失，發現多數疑是3月成長期間遇到低溫，產量與品質受影響。種近1公頃落花生數10年的張姓農民說，首度遇到花生莢腐爛的災情，約失收3成；種植1公頃的黃姓農民受損面積約3、4分地，兩人也認為跟氣溫有關。

張麗善與農糧署、農改場人員現勘，台南農業改良場研究員陳國憲根據雲林花生成長期的氣象資料分析，本期部分花生約1月時種下，開花期約3月初至中旬，因花生合適授粉溫度為23至28度，不過當時平均氣溫約20度以下，影響授粉情形，也造成結莢率首當其衝。

張麗善說，農業處昨函請農委會啟動天災救助，希望每公頃補助3萬元，農民如發現田區損失程度超過20％，可先拍照並通報當地公所，會勘並確認災情後將協助提報救助。陳國憲也說，近年氣候變遷，籲農友種植前先了解天氣預報，務必考慮生長期時氣溫，不要搶種。