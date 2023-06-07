台南安平鎮城隍爺聖誕 香灰打造「善惡石」亮相

今天是台南市安平鎮城隍爺聖誕，鎮城隍廟以廟內中爐香灰打造出「善惡石」，但信眾必須擲出聖筊才能取得，也為2024年台南迎來建城400年暖身。

安平區是台南舊部落，安平鎮城隍廟是安平四大公廟之一，擁有274年歷史，在迎來鎮城隍爺聖誕之際，廟方結合文創，開發出「善惡石」，營造「平安城隍」廟宇元素。

安平鎮城隍廟今天公開展示多顆「善惡石」，廟方人員告訴中央社記者，這是請示城隍爺乞杯同意後，以廟內中爐香灰打造出來的，首次亮相五行綠釉色，未來將再推出其他顏色的五色善惡石。

取得安平鎮城隍廟「善惡石」不難，信眾只要擲出聖筊就行，再帶回家鎮宅保平安。

廟方今晚也將舉辦「一見大吉」公益市集，不只規劃百年城隍文創攤，還找來各式特色小吃設攤，讓信眾和遊客吃美食、聽音樂及看歌舞秀。

安平鎮城隍廟位於台南市安平區，昔日是水師官兵所祭祀的廟宇，現和安平觀音亭、安平天后宮、安平大眾廟同是安平四大公廟，歷史可追溯至清領乾隆年間，現今建築是1989年重建的。