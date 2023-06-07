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台南善心人士支持反毒戲劇 紙風車為孩子的笑容轉動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」6月10日、11日到台南演出。圖／台南市安南區公所提供
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」6月10日、11日到台南演出。圖／台南市安南區公所提供

台南市善心人士蔡小姐與父親長期支持紙風車青少年反毒戲劇工程，今年捐贈了安南區及南化區2場演出費用，本周六、日登場，希望藉由紙風車劇團的演出，將藝術的種子帶到台灣每一個鄉鎮市區，也讓孩子們的歡笑聲迴盪在各個角落

安南區長魏文貴表示，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」6月10日周六在正統鹿耳門聖母廟、6月11日周日在南化國中，連續兩天晚上7點演出「台灣幻想曲」兒童劇，活動免費入場，邀請在地居民及鄰近地區鄉親共度藝文盛宴。

南區公所指出，「台灣幻想曲」由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像。由「巫頂」巫婆做為整場演出串場人，跟小朋友說故事。

劇中，「在地故事」演出南市的故事，讓孩子瞭解自己生長所在地的人文風情，以及多采多姿的歷史文化特色。戲碼中有小朋友最喜歡的「海底世界運動會」，當台灣的吳郭魚、虱目魚、櫻花鉤吻鮭等魚類，遇上馬里亞納海溝的深海魚，會下挑戰書？究竟是誰能獲得最後勝利？更多精彩內容等小朋友來發掘。

魏文貴感謝疫情過後的紙風車努力轉動，在台南傳遞溫暖的力量，體現「創意、美學、愛與關懷」的價值。此次演出，文化局、教育局、安南區公所給予行政協助及宣傳，正統鹿耳門聖母廟免費借用場地與行政物資支援，讓大家看戲開心又放心！

紙風車 台南 櫻花鉤吻鮭

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