台南水情趨穩 市府盼6月還有梅雨挹注

台南5月以來接連有鋒面及午後熱對流帶來降雨，3大水庫合計蓄水量超過1億1000萬立方公尺，整體水情雖有回穩趨勢，台南市政府仍持續開源節流，並盼6月還有梅雨幫水庫解渴。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台南3大水庫整體蓄水量從5月19日最低點8549萬立方公尺，回升到6月5日的1億1073萬立方公尺，增加約2500萬立方公尺，約相當25天的全市用水量。

台南市水利局指出，除了降雨在水庫的集水區地表流入外，水利署啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水，為南化水庫帶來約1800萬立方公尺進帳，藉由多元入流的方式穩定水庫水情。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，市府從去年8月下旬水情轉變為綠燈開始著手抗旱，至今已超過半年，經市府及中央努力，目前每日可產約5萬立方公尺再生水，供應南科園區產業用水，並整備19口抗旱井，每日可供水3萬立方公尺產業次級水，向中央爭取的7台大型RO移動式淨水機組，每日約產2800立方公尺供應工業園區使用。

黃偉哲指出，市府同時加強節水措施及擴大回收水運用，每日回收水運用約4800立方公尺，總計平均每天台南已找出約9萬立方公尺替代水量，氣象預報6月中下旬將有梅雨及西南風機會，盼屆時雨能下在水庫集水區，真正幫水庫解渴，同時呼籲民眾仍維持節水好習慣。

經濟部水利署南區水資源局今天下午5時觀測資料顯示，曾文水庫有效蓄水量4276萬立方公尺，蓄水率8. 44％，烏山頭水庫蓄水量4192萬立方公尺，蓄水率52.9 2％，南化水庫蓄水量3006萬立方公尺，蓄水率33.59％，3大水庫合計蓄水量超過1億1000萬立方公尺。