台南無人機運用 黃偉哲勉市府業務多導入科技

台南市政府長期投入無人機技術運用，提升執行效率；台南市長黃偉哲今天在市政會議期勉市府團隊多思考在業務上導入科技，和私部門合作。

黃偉哲今天主持市政會議，由農業局、環保局及消防局分別說明推動無人機運用及執行成果；黃偉哲表示，無人機可有效提升市政服務效率，節省人力，以登革熱防治來說，運用空拍機可在市區大樓林立間快速尋找孳生源。

台南市政府發布新聞稿指出，現今農業勞動力持續減縮，建立在地韌性農業，推動省力機械與智慧設備勢在必行；「台南農來飛計畫」將無人機導入病蟲害防治、肥料施用及遊蕩犬管制等，如今已有40名合格飛手可執行任務。

農業局過往以無人機執行生物防治，施放平腹小蜂卵片防治荔枝椿象，透過無人機吊掛施放，深入山區、廢耕果園及人工防治難以到達的區域，有效減少化學農藥施用，今年將強化捕捉外來種綠鬣蜥，減少農產損害，並向農民示範如何以無人機噴灑稻草分解菌。

在遊蕩犬隻管控數量上，市府利用無人機搭配AI偵測，去年7月至12月在七股區、學甲區及下營區試辦無人機調查計畫，共捕捉454隻遊蕩犬，較民國110年同期增加196隻。

環保局指出，無人機運用在陸、海、空域的空拍蒐證，提升污染稽查效率，包括定期追蹤巡拍已列管棄置場、海灘環境與流域水色整合比對、空品不良季節露天燃燒巡查、大範圍異味污染巡查等，發現關廟區、歸仁區、麻豆區及仁德區等露天燃燒潛勢熱區。

此外，消防救災首重即時影像畫面，消防局無人機隊結合台南在地廠商開發的高空監控救災資訊平台，將影像及時串流，協助現場指揮官研判火勢，以精準判斷人員及機具設備調度。

在開放水域救溺上，消防局利用無人機熱顯像儀熱融合模式搜尋溺者，加速劃定特定搜索區域，若尋獲溺者，可直接由救生艇人員鎖定區域重點搜索，增加救溺機會。