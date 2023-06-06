台南連日降雨挹注水庫 半月進帳2500萬噸水情暫時回穩

台南市近來連日鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注。台南市政府下午表示，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17%，「目前整體水情有逐漸回穩趨勢，但市府抗旱不會鬆懈，持續做好開源節流，盼望6月中旬後梅雨鋒面靠近，雨能降在水庫集水區真正幫水庫解渴，也呼籲民眾維持隨手節水好習慣」。

市府水利局表示，南化水庫蓄水量約2869萬噸，蓄水率32.06%，曾文-烏山頭水庫蓄水量8204萬噸，蓄水率14%。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸回升到6月5日的1億1073萬噸，蓄水量提升約2500萬噸，約25天全市用水量。除降雨在水庫集水區地表流入，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約1800萬噸進帳，藉由多元入流的方式舒緩水庫水情。