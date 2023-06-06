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台南連日降雨挹注水庫 半月進帳2500萬噸水情暫時回穩

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝
台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝

台南市近來連日鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注。台南市政府下午表示，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17%，「目前整體水情有逐漸回穩趨勢，但市府抗旱不會鬆懈，持續做好開源節流，盼望6月中旬後梅雨鋒面靠近，雨能降在水庫集水區真正幫水庫解渴，也呼籲民眾維持隨手節水好習慣」。

市府水利局表示，南化水庫蓄水量約2869萬噸，蓄水率32.06%，曾文-烏山頭水庫蓄水量8204萬噸，蓄水率14%。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸回升到6月5日的1億1073萬噸，蓄水量提升約2500萬噸，約25天全市用水量。除降雨在水庫集水區地表流入，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約1800萬噸進帳，藉由多元入流的方式舒緩水庫水情。

市長黃偉哲表示，市府去年8月下旬水情轉變為綠燈開始著手抗旱，至今已超過半年，經市府及中央努力，目前每日已可供約5萬噸再生水供應南科園區產業用水、整備19口抗旱井每日可供水3萬噸產業次級水、爭取中央7台大型RO移動式淨水機組約每日供水2800噸供應工業園區使用、同時也加強節水措施及擴大回收水運用，每日回收水運用約有4800噸，總計平均每天台南已找出約9萬噸水量。

台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝
台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝

南化水庫 台南 抗旱

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