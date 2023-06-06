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台南新化「散步路線」多 導覽志工今完成培訓受理預約

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝

台南鄰近山區昔稱大目降的新化有豐富歷史人文、山林美景，遊客眾多；但大都自己摸索、部分參考網路訊息。台南市政府希望培訓「散步路線在地導覽志工」，帶領遊客走讀小鎮繁華歷史，探訪大目降文化歷史街區故事。今請來3名新化文史工作者指導45名有意投入志工，帶領到各景點說明特色與文史，將接受遊客預約提供導覽服務。

今天上午室內課程各景點文史介紹，下午實地踩線導覽解說，有楊逵紀念館、武德殿、新化老街及日式宿舍群等大目降文化園區，介紹新化美食姑姑茶葉蛋、蜜地瓜及往昔農村社會兒時玩的鬥蟋蟀。還有宗教傳統節慶精彩文化，市定民俗大目降十八嬈活動等新化豐富的散步路線。

新化昔稱「大目降」是因早年為西拉雅原住民大目降社聚居地，境內有全台第一座虎頭埤水庫、全台唯一低海拔熱帶林場新化林場、大目降文化園區及大坑農場等觀光資源，贏得「台南後花園」美譽，適合遊客一日輕旅行。

台南市觀光旅遊局建議遊客早上登山健行、下午巡禮大目降文化園區。培訓的在地導覽志工將引領遊客認識大目降文史及歷史建築，介紹故鄉事、昔日場景，讓遊客感受在地懷舊氣息。

觀旅局代局長林國華表示，志工培訓邀請在地新化文史工作者台南市城市文化交流協會理事長王榮森、大目降文化園區志工隊副大隊長陳楠修、楊逵文學紀念館志工隊長曾進發解說指導。3人都有長期實務經驗又是在地人，課程內容精彩。

台南散步導覽路線共16條包含南區「台灣第一鹽散步路線」、新營區「新營甜糖文化漫遊」、下營區「來去走讀A贏及麻豆區「尋覓.探索神秘蔴荳港」等路線，各具不同特色，歡迎線上預約（網址https://www.twtainan.net/zh-tw/statics/tainan-walking-tour）遊程/。

台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝
台南新化「散步路線」多，在地導覽志工今完成培訓受理遊客預約。記者周宗禎／翻攝

台南 文史工作者 楊逵

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