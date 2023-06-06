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限時限地創作 北港媽祖66小時短片大賽7月登場

中央社／ 雲林縣6日電

「北港媽祖66小時短片大賽」活動7月登場，將有50組逾200人齊聚北港朝天宮即興創作，從拍攝剪輯到交片，全需在雲林縣境內且要66小時內完成，活動相當具有挑戰性。

北港朝天宮和雲林縣文化觀光處今天在北港大復戲院舉行第一屆「北港媽祖66小時短片大賽」記者會，歌手洪暐哲擔任宣傳大使，他在記者會上分享到北港拍攝媽祖66形象影片時的感動。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，活動名稱用66小時具有特別意義的，媽祖有祖媽至六媽之分，取其6，再來66是吉祥數字，六六大順，順風順水，所以希望用「媽祖66」能讓短片大賽成為一場具有祈福意義的活動。

蔡咏鍀還帶領執行團隊特地為所有參賽者向媽祖祈求千歲香火，讓每名參賽者都能拿到難能可貴的香火袋，媽祖保佑大家拍片平安順利，取得好成績。

雲林縣文觀處長陳璧君指出，北港朝天宮是超過300年歷史的國定古蹟，融合宗教、文化與藝術的淬鍊，蘊藏各種傳奇故事，是雲林重要的文化資產。

陳璧君表示，「北港媽祖66小時短片大賽」活動7月6日至9日登場，預計將會有50組超過200人齊聚北港朝天宮，利用不同素材即興創作，一起探索北港，發掘故事，盡情揮發創意。

雲林縣文觀處強調，短片從拍攝剪輯到交片要在66小時內完成，且製作過程都必須在雲林縣內完成，挑戰以66小時「限時創作」、「限地雲林」與「現地展映」的即時創作活動。活動報名至6月15日止，首獎獎金高達新台幣10萬元，每個參賽團隊也會獲得補助金3000元。

北港朝天宮 媽祖 雲林

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