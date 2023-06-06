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半月餘南市蓄水量增約2500萬噸 旱象仍未解

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市三大水庫蓄水量近日增加約2500萬噸，市府水利局表示旱象仍未解，仍須節水。圖 ／台南市政府水利局提供
南市三大水庫蓄水量近日增加約2500萬噸，市府水利局表示旱象仍未解，仍須節水。圖 ／台南市政府水利局提供

日來南台灣對流雲系發展旺盛，午後雷雨挹注，台南水情逐漸回穩，台南市政府水利局表示，從上月19日迄今，3大水庫蓄水量已增加約2500萬噸，不過整體蓄水量仍不到2成，民眾仍須貫徹節水。

水利局表示，截至昨天6月5日，曾文、烏山頭、南化3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸了；包括南化水庫蓄水量2869萬噸、蓄水率32.06%，曾文-烏山頭水庫蓄水量8204萬噸、蓄水率14%。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸，已提升約2500萬噸，相當增加25天全市用水量。

水利局指出，除降雨在水庫集水區地表流入外，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約1800萬噸進帳，藉由多元入流的方式全力舒緩水庫水情。

市長黃偉哲表示，市府從去年8月下旬水情轉變為綠燈開始著手抗旱，至今已超過半年，目前每日已可供約5萬噸再生水供應南科園區產業用水、整備19口抗旱井每日可供水3萬噸產業次級水、爭取中央7台大型RO移動式淨水機組約每日供水2800噸供應工業園區使用，同時也加強節水措施及擴大回收水運用，每日回收水運用約有4800噸，總計平均每天台南已找出約9萬噸水量。

水利局長韓榮華說，氣象預報6月中、下旬將有梅雨及西南風機會，盼望雨能下在水庫集水區真正幫水庫解渴，當前旱象仍未擺脫，呼籲鄉親配合持續節約用水。

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