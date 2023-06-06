好克難！雲林這間辦公室常淹水 員工泡水工作成日常

雲林縣漁業從業人口近3萬人，但沿海公共空間較少，常得在屋齡超過35年的雲林區漁會麥寮辦事處進行，當地人還自嘲「廳外下豪雨，廳內下小雨」，形容內部漏水情形嚴重，縣府及漁會設法找經費蓋新大樓，終於順利尋得新址、今天動工，預計2025年完工啟用。

雲林沿海地區是養殖漁業重鎮，從業人口占全縣人口4.3％左右；雲林區漁會總辦公處設在四湖鄉萡子寮漁港，附近鄉鎮也分設辦事處，提供漁民洽公、參加休閒活動。

雲林區漁會總幹事林傳育說，其中麥寮辦事處的屋齡36年，建築體最老舊，現在外牆多處斑駁，局部磁磚也開始脫落，尤其雨季最令人頭疼，「外面下大雨，裡面下小雨」他說，緊鄰的雲3-1線道也很容易淹水，地勢較低的辦事處不敵湍急水流，常常「做水災」，內部的電腦等硬體設備修到不能再修，不堪其煩。

縣長張麗善日前現勘後發現，該棟2層樓的老建築，空間規畫設計已是上一個世代規模，根本不敷現今功能及使用需求，造成漁民洽公和集會不便，也有漁民陳情「裡面那麼小，要參加重要活動還得用擠的！」怨聲連連。

張麗善說，經多方研議，該辦事處決定遷移至600公尺外的新址建設1座多功能活動中心，除了土地比原址大，位置也往內陸靠近一點，可降低建築體被沿海鹽分環境的影響，延長使用年限。