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綠地7棵大樹變「竹竿」 南市南區區長自請處分

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
南華里一處國宅旁綠地，7棵大樹被修剪成像「竹竿」一樣光禿禿，民眾反映不恰當。記者李文德／攝影
南華里一處國宅旁綠地，7棵大樹被修剪成像「竹竿」一樣光禿禿，民眾反映不恰當。記者李文德／攝影

台南市南區南華里靠近日新溪的國宅退縮用地，40年前當地國宅興建後，就作為休憩空間，栽種7棵大型樹木，供民眾乘涼。日前有民眾反映原本五樓高的大樹都被對半砍，只留樹幹，相當不適當。區公所表示，公所有監督不周之責，從承辦到區長都已自請處分。

南華里長辜福恩表示，原是住戶向他反應，大樹樹根已經竄根到住宅內，甚至破壞化糞池與馬桶，常常都要兩三天找水電師傅，每次維修動輒都要花上千元非常不便，所以才希望能夠修剪。

南區區長蕭琇華指出，該地是內政部營建署所有，不過國宅管委會無力處理，里長與議員接獲反映，甚至透過立委向營建署陳情，後來營建署也撥款10萬元給區公所協助修樹。

不料4月時，負責的包商修過頭，將3棵榕樹、4棵黑板樹對半砍，導致7棵大樹就像「竹竿」一樣，光禿禿一片。

反映民眾表示，原本綠意盎然的綠地瞬間只剩下樹幹，相當不恰當也覺得可惜。

蕭琇華表示，承辦人與課長都有監督不周之責，從承辦到自己都向市府自請處分。此外，還為民政課、經建課等相關人員加強修樹規範的教育。

5樓高的3棵榕樹、4棵黑板樹，遭對半砍。記者李文德／攝影
5樓高的3棵榕樹、4棵黑板樹，遭對半砍。記者李文德／攝影

國宅 馬桶 水電

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