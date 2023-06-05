布袋好美里沙灘秘境沒廁所釀不便 風管處擬改善
長老教會多年在嘉縣布袋鎮好美里沙灘圍籬定砂與植樹造林，讓沙灘成為旅遊秘境，但當地欠缺廁所造成不便，雲嘉南風管處在堤防外購地將於年底動工設廁所，友善遊客。
台灣基督長老教會嘉義中會民雄教會牧師黃智鴻今天接受中央社記者訪問表示，在民進黨籍立委蔡易餘協助推動下，雲嘉南濱海國家風景區管理處年底將在堤防道路旁興建廁所，方便到訪遊客。
他說，布袋鎮好美里沙灘因欠缺廁所，台灣基督長老教會嘉義中會教友每年來此圍籬、造林時，大家都要憋尿，所以他這幾年一直向蔡易餘及相關單位要求設廁所。
黃智鴻指出，昨天下午1、200名教友與志工再度來造林時，很多人頂著烈日流了滿身汗卻不敢喝水，就是怕尿急難處理。
蔡易餘告訴中央社記者，雲嘉南風管處5月已在布袋鎮好美里沙灘堤防外購買土地準備興建廁所，建築規劃設計案上網招標中，預計在今年12月可以動工。
另外，東石鄉白水湖壽島也面臨沒有廁所的問題，蔡易餘表示，目前尚未找到合適地點，還在努力中。
蔡易餘說，廁所若興建好可友善旅客，一定可以吸引更多遊客到好美里沙灘，此地沙灘綿延數公里，退潮時寬度可達5、600公尺以上，夕陽西下時最是美麗。
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