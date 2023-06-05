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議員建議設寵物公園解決流浪犬問題 黃偉哲：每區設暫置場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員楊中成今天把贊成在永康滯洪池設寵物公園的連署書交給市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員楊中成今天把贊成在永康滯洪池設寵物公園的連署書交給市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員楊中成建議在永康西灣滯洪池設置寵物公園，卻遇到反對聲浪，楊中成今天持近2千人贊成設立的連署書，交給市長黃偉哲，表達多數人心聲。市長表示在此設置寵物公園很適合，並強調未來解決流浪犬問題，每一行政區設置暫置場。

黃偉哲說，大家都希望流浪動物能有安置的地方，但每要設置安置的場所，就有人反對，南市目前有兩處流浪動物之家，都已飽和，規畫未來每區都能有流浪犬暫置處，解決問題，農業局長表示李建裕表示，設寵物公園是城市進步象徵，已針對永康滯洪池設置寵物公園做規畫，希望在做好溝通後，盡快完成。

台南市寵物公園僅有2處，為6都最少，為了讓民眾有更好的遛狗休閒去處，設立寵物公園聲音四起，楊中成就建議利用永康西灣滯洪池中層區域空間設置寵物公園，不過也有部分里民反對，指寵物公園會有髒亂問題，是嫌惡設施。

楊中成說，實際上，希望設置公園的居民相當多，因此發起連署，已有1900多人連署；他表示，為了爭取設置寵物公園，被人罵得體無完膚，還罵他不為居民謀福利，而是為寵物請命。他說，此地面積4.2公頃，有滯洪池及溜冰場。因滯洪池下層是水，中層空間就很適合作為寵物公園，而目前民眾散步都在上層公園處，因此不衝突。

市長說，此處幅地大，休閒遊樂設施和寵物公園空間並行不悖。農業局長李建裕表示，永康滯洪池接近市區，又寵物公園設在滯洪池中層，不會影響到休閒，有可有效利用空間，發揮最大效益。他表示，未來會在各行政區設置流浪犬暫置場，要餵養流浪犬的也引導到暫置區，飼料由動保處提供。

台南市議員楊中成今天要求在永康滯洪池設寵物公園。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員楊中成今天要求在永康滯洪池設寵物公園。記者鄭惠仁／翻攝

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