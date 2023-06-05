議員建議設寵物公園解決流浪犬問題 黃偉哲：每區設暫置場

台南市議員楊中成建議在永康西灣滯洪池設置寵物公園，卻遇到反對聲浪，楊中成今天持近2千人贊成設立的連署書，交給市長黃偉哲，表達多數人心聲。市長表示在此設置寵物公園很適合，並強調未來解決流浪犬問題，每一行政區設置暫置場。

黃偉哲說，大家都希望流浪動物能有安置的地方，但每要設置安置的場所，就有人反對，南市目前有兩處流浪動物之家，都已飽和，規畫未來每區都能有流浪犬暫置處，解決問題，農業局長表示李建裕表示，設寵物公園是城市進步象徵，已針對永康滯洪池設置寵物公園做規畫，希望在做好溝通後，盡快完成。

台南市寵物公園僅有2處，為6都最少，為了讓民眾有更好的遛狗休閒去處，設立寵物公園聲音四起，楊中成就建議利用永康西灣滯洪池中層區域空間設置寵物公園，不過也有部分里民反對，指寵物公園會有髒亂問題，是嫌惡設施。

楊中成說，實際上，希望設置公園的居民相當多，因此發起連署，已有1900多人連署；他表示，為了爭取設置寵物公園，被人罵得體無完膚，還罵他不為居民謀福利，而是為寵物請命。他說，此地面積4.2公頃，有滯洪池及溜冰場。因滯洪池下層是水，中層空間就很適合作為寵物公園，而目前民眾散步都在上層公園處，因此不衝突。