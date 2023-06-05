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台灣第1粒履歷花生粽 虎尾農會堅持不漲價

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
90歲的家政阿嬤依舊雙手靈巧，包粽快速又紮實，還能教農會總幹事蔡武吉如何包好粽。記者蔡維斌／攝影
90歲的家政阿嬤依舊雙手靈巧，包粽快速又紮實，還能教農會總幹事蔡武吉如何包好粽。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾農會從契作種花生到生產台灣第一粒履歷花生粽，產銷一條龍，雲林縣長張麗善今天和90歲阿嬤楊廖怨一起包粽子，並將健康好吃的履歷粽送給雲林家扶中心，台電雲林營業處也加碼贈2萬元端午加菜金給家扶，包粽大賽等趣味競賽也陸續登場，增添佳節溫馨熱鬧。

虎尾農會積極推動花生契作，以股東制鼓勵農民參加契作有成，還生產履歷花生粽及研發多種花生加工產品，產銷一條龍打開新市場，縣長張麗善表示，雲林是花生主產地，占全國總面積74%，虎尾農會契作花生邁向230公頃，並建立集團產區方式集中管理、安全用藥及肥料作業模式，為食安把關，獲獎連連還產出國內第一粒履歷花生，用心良苦。

虎尾農會總幹事蔡武吉也說，農會所產花生粽的主要原料花生、香菇、糯米均獲產銷履歷驗證的在地食材，搭配雲林豬肉、香綿栗子及紅蔥酥，用料實在、健康調味、品質安全掛保證，且採用傳統焙炒蒸炊，香Q好吃，是台灣第一粒擁有身分證的履歷花生粽，盡管物價飛漲，但農會堅持不漲價仍維持每粒65元原價。

今天虎尾農會舉辦包粽大賽等系列活動，同時由縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、總幹事蔡武吉等人把愛心粽送給雲林家扶，台電雲林區營業處長許一女也加贈端午紅包，同時和90歲阿嬤一起包粽，這位最資深家政阿嬤雙手依舊靈巧，所包的粽子紮實飽滿又快速，一旁的張麗善連連誇讚阿嬤的手藝。

雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈並感謝各方愛心，他說，物價飛漲，製作肉粽的成本大增，感謝愛心履歷粽。張麗善不忘行銷雲林，請大家踴躍訂購虎農履歷粽，每盒10粒維持650元原價，專線05-6337962、05-6337963供銷部。

90歲的阿嬤依舊雙手靈巧，包粽快速又紮實，和雲林縣長張麗善一起包粽子，像是婆媳般熱切。記者蔡維斌／攝影
90歲的阿嬤依舊雙手靈巧，包粽快速又紮實，和雲林縣長張麗善一起包粽子，像是婆媳般熱切。記者蔡維斌／攝影
使用獲履歷的肉粽材料舉行包粽子大賽，每個人怕有失粽子身分，認真包出正港的履歷粽，格外有趣。記者蔡維斌／攝影
使用獲履歷的肉粽材料舉行包粽子大賽，每個人怕有失粽子身分，認真包出正港的履歷粽，格外有趣。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會把台灣第1粒擁有生產履歷的花生粽送給家扶中心，愛心飄香。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會把台灣第1粒擁有生產履歷的花生粽送給家扶中心，愛心飄香。記者蔡維斌／攝影
萬物齊漲，虎尾農會生產台灣第一粒擁有身分證的履歷花生粽，堅持不漲價。記者蔡維斌／攝影
萬物齊漲，虎尾農會生產台灣第一粒擁有身分證的履歷花生粽，堅持不漲價。記者蔡維斌／攝影

雲林 產銷履歷 農會 粽子

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