台灣第1粒履歷花生粽 虎尾農會堅持不漲價

雲林縣虎尾農會從契作種花生到生產台灣第一粒履歷花生粽，產銷一條龍，雲林縣長張麗善今天和90歲阿嬤楊廖怨一起包粽子，並將健康好吃的履歷粽送給雲林家扶中心，台電雲林營業處也加碼贈2萬元端午加菜金給家扶，包粽大賽等趣味競賽也陸續登場，增添佳節溫馨熱鬧。

虎尾農會積極推動花生契作，以股東制鼓勵農民參加契作有成，還生產履歷花生粽及研發多種花生加工產品，產銷一條龍打開新市場，縣長張麗善表示，雲林是花生主產地，占全國總面積74%，虎尾農會契作花生邁向230公頃，並建立集團產區方式集中管理、安全用藥及肥料作業模式，為食安把關，獲獎連連還產出國內第一粒履歷花生，用心良苦。

虎尾農會總幹事蔡武吉也說，農會所產花生粽的主要原料花生、香菇、糯米均獲產銷履歷驗證的在地食材，搭配雲林豬肉、香綿栗子及紅蔥酥，用料實在、健康調味、品質安全掛保證，且採用傳統焙炒蒸炊，香Q好吃，是台灣第一粒擁有身分證的履歷花生粽，盡管物價飛漲，但農會堅持不漲價仍維持每粒65元原價。

今天虎尾農會舉辦包粽大賽等系列活動，同時由縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、總幹事蔡武吉等人把愛心粽送給雲林家扶，台電雲林區營業處長許一女也加贈端午紅包，同時和90歲阿嬤一起包粽，這位最資深家政阿嬤雙手依舊靈巧，所包的粽子紮實飽滿又快速，一旁的張麗善連連誇讚阿嬤的手藝。