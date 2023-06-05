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首屆稻田運動會將登場開放報名 青農健身躍躍欲試

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供
甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供

雲林縣大埤鄉稻米種植面積逾5千公頃，是全台稻米產量最多的鄉鎮，有米鄉之稱，為推廣雲林米鄉，甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。

農業文創平台「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒說，雲林大埤鄉人口只有1萬8000多人，稻米種植面積卻超過5000公頃，產量及面積都高居全國之冠，因大鄉地理位置特殊，稻米品質佳，堪稱全國最大米鄉。

這次稻田運動會地點就選在農委會評選的金牌農村西鎮村舉辦，透過運動會的形式，讓全國民眾親近稻田，也一覽金牌社區的特色風貌，目前已有在地青農報名，近日積極健身，希望讓參賽民眾看見青農的朝氣與活力。

虎珍堂執行長林進誠表示，活動設計精采絕倫，當天除有拔河、泥田相撲、搶旗大賽，也有割稻傳統體驗，實際參與農民在工作前的傳統儀式；「稻梗手作體驗」，及「產地餐桌」則是讓民眾品嘗大埤在地酸菜湯割稻飯，也是非常難得的食農體驗，地方導覽員也將免費讓民眾搭乘獨有的「龍舟」農遊社區。

林進誠表示，舉辦稻田運動會，讓全國民眾認識雲林，並且讓生活在雲林共同努力的人們產生連結，是地方創生的「共好」，期盼民眾來參與後，能夠更加熱愛這片土地，歡迎民眾、機關團體報名參加，報名整場主題活動費用1500元加贈紀念T恤、毛巾，名額有限，額滿為止。

報名連結：https://reurl.cc/EGkjNk

甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供
甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供
甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供
甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，將於端午連假6月23日首度在大埤鄉舉辦「稻田上運動會」，邀請民眾深入田間，感受農村風情，已有青農積極健身報名參加。圖／吳佩儒提供

雲林 運動 稻米

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