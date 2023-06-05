人口減垃圾量竟未減 雲林垃圾山最快年底才可望展開減重

雲林縣斗南鎮垃圾掩埋場日前發生火警，雲林垃圾處理現況再度受到關注，雲林縣環保局統計，雖然雲林人口減少，但受垃圾分類未落實等因素影響，每天產出垃圾量並未減少，目前全縣暫置14.8萬噸垃圾，今年初引進歐洲原裝全移動式垃圾機械分選產製SRF系統移動式處理堆置垃圾，目標在年底前讓垃圾產出與消化達成平衡，屆時雲林的垃圾山才可望展開減重。

雲林縣垃圾長期仰賴外運處理，目前已累積14.8萬噸垃圾未消化，為強化自主處理垃圾能力，2020年已啟動虎尾ZWS零廢棄資源化系統，透過粗破碎、細破碎、篩分及磁吸，做出RDF燃料棒，轉化率約45%；今年初又引進全移動式垃圾機械分選產製SRF系統，讓轉化率提升為50至60%，

雲林縣環保局副局長黃富義說，SRF系統今年初進駐斗南垃圾掩埋場協助處理舊垃圾，每天可處理200噸舊垃圾，原預計今年5月底完成階段性任務，因現場場地施作範圍太小作業不易，導致期程延後，預計7月1日才能移到西螺掩埋場協助處理垃圾，目前西螺堆置尚未打包垃圾有1.8萬噸。

黃富義表示，雲林縣每日垃圾產生量約為320噸，幾年前實施垃圾解袋稽查、落實垃圾減量政策時，一度減至280噸，近年人口減少，但垃圾產生量卻不見減少，顯示雲林垃圾減量還有努力的空間，會加強各鄉鎮市垃圾減量及不落地的宣導。

雲林縣環保局張喬維表示，因六輕新設焚化爐試營運期程受疫情影響延後，且全移動式垃圾機械分選產製SRF系統的處理量能尚未穩定、各縣市焚化爐歲修等因素影響，雲林垃圾產出與消化尚未達成平衡，環保局持續追蹤掌握各項處理量和設施的穩定，力求年底平衡為目標。