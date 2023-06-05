嘉市旅宿184萬人次創新高 後疫情時期迅速回神

根據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料顯示，去年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，雜誌評比嘉義市觀光休閒面向滿意度更勇奪全台第二。嘉義市長黃敏惠表示，國旅補助、交通便捷、服務到位及活動吸引人潮等，讓嘉義市旅宿業在後疫情時期迅速回神。

黃敏惠表示，在疫情趨緩後，市府配合中央政策加碼國旅補助，3年累積1億500萬元，成效顯著。觀光軟硬體建設也沒有因為疫情而停下腳步，不僅率先市區公車全面電動化，並在2020年12月引進YouBike 2.0，截至今年5月底，騎乘次數已超過316萬人次，讓觀光客來嘉義市交通更方便。去年11月啟用KANO遊客中心提供諮詢服務、在地名產伴手禮販售、電子式寄物櫃及輪椅租借等方便機能，各種服務一點到位。又舉辦購物節、光織影舞、管樂節、設計展、花海節、開嘉市集、科學168及諸羅少棒等活動，更讓嘉義市各大飯店一房難求。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，依據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料，2022年嘉義市旅宿業共有184萬1499人次，是嘉義市歷史新高，跟2021年相比，成長37%，而整個年度平均住房率為46.88%（含一般旅館、觀光旅館及民宿）、全國排名第4，2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉義市觀光休閒面向更勇奪全台第二。