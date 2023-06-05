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嘉市旅宿184萬人次創新高 後疫情時期迅速回神

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
光織影舞活動吸引大批遊客來嘉。圖／嘉義市政府提供
光織影舞活動吸引大批遊客來嘉。圖／嘉義市政府提供

根據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料顯示，去年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，雜誌評比嘉義市觀光休閒面向滿意度更勇奪全台第二。嘉義市長黃敏惠表示，國旅補助、交通便捷、服務到位及活動吸引人潮等，讓嘉義市旅宿業在後疫情時期迅速回神。

黃敏惠表示，在疫情趨緩後，市府配合中央政策加碼國旅補助，3年累積1億500萬元，成效顯著。觀光軟硬體建設也沒有因為疫情而停下腳步，不僅率先市區公車全面電動化，並在2020年12月引進YouBike 2.0，截至今年5月底，騎乘次數已超過316萬人次，讓觀光客來嘉義市交通更方便。去年11月啟用KANO遊客中心提供諮詢服務、在地名產伴手禮販售、電子式寄物櫃及輪椅租借等方便機能，各種服務一點到位。又舉辦購物節、光織影舞、管樂節、設計展、花海節、開嘉市集、科學168及諸羅少棒等活動，更讓嘉義市各大飯店一房難求。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，依據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料，2022年嘉義市旅宿業共有184萬1499人次，是嘉義市歷史新高，跟2021年相比，成長37%，而整個年度平均住房率為46.88%（含一般旅館、觀光旅館及民宿）、全國排名第4，2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉義市觀光休閒面向更勇奪全台第二。

張婉芬表示，嘉義市有豐厚多元的在地文化及人文底蘊，過去的林業文化讓嘉義市迄今留有6千多棟木造建築，有如座落於都會區的森林。知名日本雜誌《BRUTUS》並介紹，嘉義市充滿許多歷史悠久的老宅店家，是一個充滿懷舊與新潮的南部小鎮，吸引年輕一代創造新文化，成為年輕人旅遊首選的熱門城市之一。除了將持續努力扶植嘉義市的旅宿產業，因應去年10月國境重啟，各縣市搶攻國際旅遊市場，預計在6月前往泰國舉辦觀光推介會，希望引進更多的泰國觀光客，帶動嘉義市觀光產業的整體發展。

嘉義市潮選店，舊美好生活器具。圖／嘉義市政府提供
嘉義市潮選店，舊美好生活器具。圖／嘉義市政府提供
國際管樂節熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
國際管樂節熱鬧畫面。圖／嘉義市政府提供
嘉義市有便利的市區電動公車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市有便利的市區電動公車。圖／嘉義市政府提供
開嘉市集吸引人潮。圖／嘉義市政府提供
開嘉市集吸引人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市知名的文化路夜市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市知名的文化路夜市。圖／嘉義市政府提供

嘉義 國旅補助 疫情

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