堤防引道有裂縫 東石臥龍橋如期通車

前年4月動工的嘉義縣東石鄉臥龍橋重建工程一再延宕，日前民眾發現橋北側的堤防引道側面竟出現2條大又長的裂縫，向議員陳情有安全疑慮應停工。縣長翁章梁、立委蔡易餘等人昨天視察，翁章梁說，堤防龜裂問題先防護與加強結構，12日仍如期通車，結束封橋繞道不便。

縣府建設處表示，北側防汛道路原有的護岸損壞，設計時特別採用對護岸載重影響較輕微的施工方式，但護岸老化速度超出可預期情形，會委託第三方鑑定及建議可行方案，此段暫時不開放通行。

翁章梁等人步行視察、聽取工程簡報，縣議員翁聰賢說，臥龍橋位於的縣道157線是東石、布袋居民重要聯外交通要道，目前須繞西邊的替代道路，居民希望新橋如期通車，但也對堤防裂縫有安全疑慮；立委蔡易餘說，引道不影響主橋安全及通行，但堤防安全性要做專業的綜合性評估。

縣府建設處長郭良江說，施工期因缺工缺料、水中有混凝土塊障礙物等難題，影響約8個月工期，目前南側引道台電電桿遷移與電線架高、舊橋原有自來水管線遷移等預計10月1日完成，都不影響主線通行，現場會放爆閃燈警視提醒用路安全。

另，施工廠商指出，橋上鋼管護欄因訂料尚未到，暫先裝符合規範的成品，7月中旬前全面換置。