台南單車道有斷點、缺樹蔭 市府允改善

台南引進YouBike後，居民及遊客使用率高，也帶動自行車風潮，但議員指台南部分單車路線有斷點，例如雙博物館路線，因安平港區阻隔，自行車必須繞道西濱公路，卻無專用自行車道，與汽機車爭道險象環生；且部分自行車道沿途無路樹可遮蔭，也引起民怨。市府表示，將規畫更完善單車道，滿足民眾需求。

市府推出自行車雙博路線後，鼓勵車友從安南區的歷史博物館騎車到奇美博物館，但車友騎到安平要進入南區後出現斷點，有遊客從南區黃金海岸堤防往北騎，誤入安平商港被港務警察請離，始知路線竟然不通，必須繞道西濱公路；也有車友由健康路接中華西路，但汽機車車潮多，又無自行車專用道，大小車爭道，認為自行車友善環境未完善。

市議員郭鴻儀說，雙博線主要斷點在安平港區，建議自行車到安平工業區新樂路接台17線中華西路後轉走堤防，闢建自行車專用道，連結黃金海岸到二仁溪，沿著二仁溪到台1線，接中洲段堤防到台鐵鐵橋，未來可考慮設橋面讓自行車通行，連接高雄路竹。

市議員蔡育輝也說，溪北地區雖有許多單車道，但缺乏完整性，例如鹽水岸內糖廠到後壁烏樹林的單車道是沿著台糖舊鐵道而設，但沿路沒路樹可遮蔭，常接到車友抱怨「熱死人了」，希望能改善。

針對南區與安平區等自行車道斷點，體育局長陳良乾、水利局長韓榮華都表示，將結合相關局處來改善；工務局副局長王建雄說，針對沒有路樹的自行車道，會依路型來規畫植樹，但私有地部分還須經地主同意。

市府今年引進YouBike後，使用人數大增，隨著暑假將至，旅遊旺季來到，騎單車遊台南景點的人數將大增，體育局指出，將結合單車規畫在黃金海岸舉辦沙灘運動，包含沙灘排球、角力、橄欖球、克拉術等。陳良乾說，緊鄰二仁溪畔的台南馬場整建工程7月完工，連結單車路線可讓親子旅遊更精彩。