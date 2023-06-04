台南單車道有斷點、沒樹蔭車友怨 市府：規畫改善

台南引進YouBike後，使用率高，也帶動自行車風潮，但議員指台南部分單車路線有斷點，例如雙博物館路線，因安平港區阻隔自行車道不完整，須繞道西濱，卻無專用自行車道，險象環生；且部分自行車道沿途無路樹遮蔭，也引起民怨。市府表示，將規畫更完善單車道，滿足民眾需求。

台南市政府推出自行車雙博路線後，鼓勵車友從安南區的歷史博物館騎車到奇美博物館，但車友騎到安平要進入南區後出現斷點，有人騎到南區的安平工業區後騎進安平港被請離，才知有斷點；也有，車友由健康路接中華西路，但車潮多，因沒有單車專用道，大小車爭道，騎起來都怕怕的。

市府今年引進YouBike後，使用人數大增，隨著暑假將至，旅遊旺季來到，騎單車遊台南景點的人數將更多，體育局也將結合單車，規畫在暑假期間於黃金海岸舉辦沙灘運動，包含沙灘排球、角力、橄欖球、克拉術等。局長陳良乾說，緊鄰二仁溪畔的台南馬場整建工程將在7月完工，連結單車路線可讓親子旅遊更精彩；而單車路線若能更完整性，也可結合星光、古都馬拉松，吸引更多人參加。

市議員郭鴻儀說，雙博線主要斷點在安平港區，建議單車專用道來到安平工業區新樂路接台17線中華西路後轉走堤防，闢建單車專用道，連結黃金海岸到二仁溪，沿著二仁溪到台一線，接中洲段堤防到台鐵鐵橋，未來可考慮設橋面讓自行車通行，接高雄路竹。

市議員蔡育輝說，溪北也有許多單車道，但缺乏完整性，如鹽水岸內糖廠到後壁烏樹林的單車道，是沿著台糖舊火車道而設，但沿路沒植樹太熱，常接到車友反映「熱死人了」，希望能改善。