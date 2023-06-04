台南鹿田宋江陣復出 首次展演「小鮮肉」注入活力

台南楠西區鹿田宋江陣傳承超過百年，因人口外移及疫情影響，成員一度短缺，因此中斷3年，去年經地方不斷招兵買馬，今年3月首次團練，今天在民政局舉辦的全市里社區活動中心才藝嘉年華公開演出，25名宋江陣成員展現訓練成果，其中18歲江冠賢、16歲吳沛學表兄弟表現成為亮點。

江冠賢剛從玉井工商畢業，爸爸江明得擔任副總教練，吳沛學也是玉井工商學生，父親也是宋江陣成員，兩人都是從小耳濡目染，並經父親指導基本功，近年加入團練，兩人所學兵器不同，江冠賢練的是鐵尺，吳沛學則是紙傘。兩兄弟說，不想宋江陣失傳，再加上家人都是宋江陣成員，所以對於在地文化有更大的使命感。

江明得表示，目前成員平均年齡50歲至70歲，年輕學子少見。江冠賢、吳沛學表現認真很有天賦，學習速度非常快，對基本功很要求，團練場場都到，可說「全勤獎」。

鹿田宋江陣已有百年歷史，由鹿陶洋、大林、下煙、東西煙與油車共5個聚落組成，不收外人，今年打破慣例對外招募，希望吸引年輕成員。

鹿田里長黃漢威指出，除廣邀年輕成員加入，也與玉井工商合作，下個學年度成立宋江藝陣文化社，預計明年參加高雄內門創意宋江陣頭大賽。