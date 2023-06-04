幸福台南400！ 南市小黑琵兒童文學激發創作能量

台南市政府教育局推動藝術教育向下扎根，舉辦兒童藝術教育節系列活動，今年邁入第4年，其中「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」正在新化區楊逵文學紀念館展出，教育局長鄭新輝表示，今年小黑琵封面徵圖以「幸福台南400」為主題，彰顯古都多元文化特色。

教育局表示，南市藝文氣息濃厚，俯拾之間盈滿藝術氛圍，此次展出作品都是學生從生活體驗中創作，也展現城市美學，除小黑琵圖文作品外，也展出新市國小美術班畢業作品，內容精彩豐富。

教育局長鄭新輝表示，南市學校師生創作作品136件，展期自6月2日起至6月16日止，展出作品呼應「台南400」主題，呈現台南歷史文化特色。今年小黑琵封面徵圖以「幸福台南400」為主題，彰顯古都多元文化特色，另外徵文主題新增「遊記—台南400」，呈現台南歷史元素與在地特色，鼓勵師生結合旅遊經驗，描寫在地歷史文化特色，如建築古蹟、社區歷史發展、百年老店、傳統美食等。

新市國小校長李智賢表示，「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」藉徵件展出獲獎作品、歷屆作品輯，鼓勵師生從事兒童文學圖文創作，展現兒童跨域藝術創作能量，促進創作風氣，涵詠學童對文學的想像與探索。