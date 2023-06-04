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嘉義朴子藝術公園大改造 環境升級

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣朴子藝術公園翻新啟用，一改過往林蔭密集、小黑蚊聚集，以全新樣貌登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子藝術公園翻新啟用，一改過往林蔭密集、小黑蚊聚集，以全新樣貌登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元，去年3月動土改造，梅嶺美術館前廣場改造為戶外展覽及創作場域，園區灌溉渠道改道，讓公園無障礙環園步道更完整，增設公園北側水岸步道，串連水道頭文創園區、朴子社區及學校，打造安全人行空間，縣長翁章梁等人昨天參加啟用典禮。

翁章梁說，朴子公園翻新歷時1年多，原先林蔭遮蔽、十分昏暗，小黑蚊很多讓民眾不敢靠近，改造過程將環境重新規畫，包括減量透水、減廢梳理、縫合通透、多元尊重，設置動態及靜態的活動設施，符合全年齡使用，現在舊公園變成新樂園，希望大人小孩玩得開心。

縣府文觀局指出，減量透水是將原本集中遊樂設施，平均分布在整個公園，也增加公園內大量透水綠帶、生態池以及大面積透水廣場，兼顧水源涵養及滯洪；減廢梳理是指減少密集喬木植栽，創造公園內部明亮空間，梳理喬木、增加空間通透性，減少小黑蚊孳生。

此外，調整灌溉渠道，完整公園無障礙環園步道，增設北側水岸步道，串連水道頭文創園區、朴子社區及學校，也打通東石國中看台下方空間，可從操場步行至公園，達到園區縫合通透；另，保留涼亭、神社、鳥居等既有設施，並建置共融式遊具、性別友善親子廁所、活動廣場，提升多元尊重。

朴子 小黑蚊 文創

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