台南設浪犬收容所 里長批地目卡關

全台流浪狗與人衝突不斷，衍生的死傷意外頻傳，浪犬數量不減反增，問題之一出在浪犬收容困難，各縣市都難找到地設收容所。台南市府計畫在各區設浪犬暫時收容所遭民意反彈，但仁德區自發爭取設置全市首座「流浪狗暫時安置處」，同時打造全國示範流浪犬收容所兼寵物公園，卻因用地是都計區的農業地目卡關。發起此案的仁德區成功里長鄭晴而怒批「中央允許，地方竟說不行」，想幫政府解決問題，卻熱臉貼冷屁股。

台南市府農業局昨天對此回應，會積極協調法令解套，共同促成。

議員方一峰表示，近來又傳出有浪流狗咬爛北門洋香瓜棚布，或闖入幼兒園及黃昏市場搞破壞，鄉親陳情被20~30隻流浪狗追逐跌倒受傷，要求市府設法解決流浪狗問題。

南市善化及灣里兩處動物之家法定收容數量為700隻，目前已爆滿超出1100隻，在零撲殺政策下，流浪狗捕捉、結紮後原地回置，造成人狗衝突不斷。市府爭取中央2500萬元計畫在各區成立暫時收容所，捕捉結紮收容，不要再回置到野外，但先前10多處地點評估都碰壁。

仁德區自發提出設置收容所計畫，基地位在86快速道路旁一處3公頃的台糖造林地，里長鄭晴而說，流浪狗暫時安置所結合寵物公園，可解決在地流浪狗問題，且環境整理乾淨，建構圍牆及監視器，嚴防逃脫及棄養，希望打造為全國示範點，不要視收容所為嫌惡設施。

鄭晴而說，日前市府都發局會勘時認為，該筆土地是農業區，法條未列出可設動物收容所，若還要走都計變更程序，恐曠日廢時而胎死復中。農業局長李建裕說，市府會盡快提出解方。