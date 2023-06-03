離島澎湖花火節高空焰火 逾百公里...梅山鄉山上遠眺也看得到

澎湖海上花火節登場，吸引本島大批遊客跨海觀賞，沒時間去澎湖別難過，嘉義縣國小退休校長張文良日前晚間，在海拔千餘公尺的梅山鄉龍眼村龍興宮，觀賞拍攝澎湖花火節高空焰火夜景，清晰可見，讓人驚豔。

張文良雖然無法拍出現場觀看花火震撼感，卻能拍到遠處高空花火搭配夜景畫面，讓人驚嘆，張文良說，高溫炎熱，萬里無雲，是適合夜拍的好天氣，開車上龍眼村龍興宮觀景平台，花火節晚間9點登場，澎湖花火節煙火，與百萬夜景燈火互相輝映，絢爛奪目。

張文良說，龍興宮觀景平台是知名夜拍景點，是欣賞雲嘉平原夜景的好去處，無遮蔽物，龍興宮是當地信仰中心，主祀玄天上帝，寺廟後方觀景台連接步道，分別通往二尖山和馬鞍山，眼前展開的是古坑鄉與雲嘉平原，能見度高時，台灣海峽也清晰可見。

除梅山鄉龍眼村龍興宮、太平雲梯可看夜景及澎湖花火節高空焰火；知名臉書《漫步在雲端的阿里山》粉專，分享5個在阿里山區能夠遠眺澎湖花火的景點：阿里山公路89.5K、隙頂二延平山、瑞水公路、太平36彎公路、半天岩大華公路。