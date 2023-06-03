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斗六清潔隊缺人 8月起周收4天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
斗六市清潔隊考量人力調度困難，8月起調整垃圾清運時間，由周收5天改成周收4天。記者陳雅玲／攝影
斗六市清潔隊考量人力調度困難，8月起調整垃圾清運時間，由周收5天改成周收4天。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市清潔隊每周清運垃圾5天，昨天公布8月1日改成周收4天垃圾，市公所指因清潔隊人力不足，無法正常休假，且市容整理需大量人力，加上每周日、一清運量較少，因此決定調整周收4天垃圾，國定假日正常清運。

斗六清潔隊目前每周一、二、四、五、六共5天清運垃圾，其中周二、四、六有資源回收車，8月1日調整成每周二、三、五、六清運，且資源回收車將同步清運，另外，每周四為斗六市容整理日。

公所主秘楊劍銘說，清運時間調整原因，包括清運車輛不足，清潔隊員除周休二日，依勞基法有特休假要消化，但清潔隊136人，每天光應付12條清運路線就至少96名人力，隊員還要消化特休，造成人力調度困難，像民眾預約家具回收就須等待3周以上時間。

楊劍銘指出，依原清運時間，清潔隊遇國定假日要休息停止清運，民眾多有抱怨，加上除草工作多，與其打腫臉充胖子，每周收5天垃圾，服務品質不佳，不如減少清運1日，讓人力能完整調度運用，提升服務品質。

環保局4月調查，全縣20鄉鎮市，古坑、大埤、崙背、麥寮、褒忠清潔隊每周清運6天，其餘鄉鎮市每周清運5天，只有斗六8月起將是全縣唯一每周僅清運4天的鄉鎮市。

斗六市民代表劉宗穎認為公所減少清運日，周日、周一不清運垃圾決定「很誇張」，代表民眾把垃圾囤積家裡天數增加，對民眾造成不便，且原5天清運工作擠在4天處理，無法讓清潔隊員有比較好的休息，反而出勤日工作量會增加。

市民代表賴瑪玲也接獲民眾抱怨不方便，建議公所加強宣導落實垃圾減量回收。

斗六

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