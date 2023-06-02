AIT處長孫曉雅拜會黃偉哲 交換台美關係意見

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等人今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美經貿、國際關係、永續環境行動等議題交換意見。

台南市政府發布新聞稿指出，孫曉雅、高雄分處長黃東偉等美國在台協會官員，今天拜會台南市政府，和黃偉哲交換意見，雙方相談甚歡。

黃偉哲表示，台灣和美國有相同民主理念與價值，在經貿、區域安全或民主政治都是至為重要的夥伴。黃偉哲同時感謝美國等友善台灣國家代表，5月在世界衛生大會（WHA）公開支持台灣參與國際場合。

黃偉哲說，非常榮幸受AIT邀請簽署「全球市長民主宣言」，響應全球共同捍衛民主制度、抵抗威權國家威脅的行動。

黃偉哲提到「台美21世紀貿易倡議」完成第一階段談判後，昨天已簽署協定，樂見台美經貿邁向新里程碑，也期待未來從農特產品到高科技製品能更自由的貿易。

市府表示，孫曉雅2021年抵任美國在台協會處長一職，但非首次派駐台灣，曾於1992年派駐美國在台協會台北辦事處，當時曾造訪台南。孫曉雅也曾派駐美國駐土耳其、愛爾蘭及中國等地使館，及擔任亞太經濟合作會議（APEC）資深官員等職。