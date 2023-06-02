快訊

民進黨性騷第二彈！女前黨工控訴同仁摟腰、親臉頰 青年部主管竟要她道歉　

「台北女子圖鑑」爭議多 桂綸鎂首度吐心聲曝接演原因

法拉利姐烘爐地唱《金包銀》　廟公狂收投訴電話

太陽能光電火場搶救 議員提嘉義研發無人機投入救災

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
太陽能板設置於鐵皮工廠屋頂居多，嘉縣議員江志明針對如何確保消防員搶救安全性質詢，盼開發無人機投入救災。記者呂慧瑜／翻攝
太陽能板設置於鐵皮工廠屋頂居多，嘉縣議員江志明針對如何確保消防員搶救安全性質詢，盼開發無人機投入救災。記者呂慧瑜／翻攝

太陽能板許多都設置在鐵皮工廠屋頂，針對火災如何確保消防員搶救安全性？嘉縣議員江志明今天議會質詢提出，依消防局資料，縣內約有80多間公共場所有設置，不含住宅，民眾憂火災發生，光電板漏電鐵皮屋恐整棟都是電，非常危險，盼開發無人機投入救災。

江志明表示，需嚴格關注光電板火災及恐漏電問題，災害發生若待能源公司懂怎斷電的人到場恐來不及，且不能因現在是新設置沒問題而忽略，10年後，這些光電板會變怎樣很難說，所以相關搶救設備要提升，建議嘉義無人機研發中心開發無人機，投入光電廠滅火可能。

江志明也說，大林鎮大林及大美分隊消防人員都只有11人，且上班人員僅一半，希望增加的人員以在地子弟為優先，因為對地域性位置的了解，對搶救是相當重要的。

消防局長呂清海表示，光電板是新興的行業，局每年都有上下半年的定訓，會找專業廠商及教官來做常訓，另有購買搶救光電板的設備器材，包含避電剪、手套、膠鞋及檢電器等，其訓練也絕不能中斷的。

呂清海也表示，人員編制部分，全國都面臨缺人，縣內將分10年增編245名人力達689人，提升救災能量，明年1月起每分隊陸續可增加2位消防人員，改善人力不足問題。

縣長翁章梁表示，救災是協同合作，調派方式消防局有其運作系統模式，認同議員的增加人員以嘉義子弟為優先。

太陽能板設置於鐵皮工廠屋頂居多，嘉縣議員江志明針對如何確保消防員搶救安全性質詢，盼開發無人機投入救災。記者呂慧瑜／攝影
太陽能板設置於鐵皮工廠屋頂居多，嘉縣議員江志明針對如何確保消防員搶救安全性質詢，盼開發無人機投入救災。記者呂慧瑜／攝影

火災 嘉義 議員

延伸閱讀

陳冠廷邀日本企業走訪嘉義民雄鳳梨田 促農產媒合

影／黃敏惠批中央欺侮嘉義人 國民黨團結挺張秀華進立法院

季節限定阿勃勒「黃金雨」 映照嘉義「101」最高大樓吸睛迷人

莫斯科罕見遭遇無人機襲擊 建築受損無人傷亡

相關新聞

力暘能源搶魚塭地種電手段惹爭議 七股人士爆：紛爭不斷！

力暘能源被控非法取得台南「七股五天296MW太陽能光電場」用地，上月30日遭檢調大規模搜索，力暘能源總裁古盛煇訊後遭依4...

太陽能光電火場搶救 議員提嘉義研發無人機投入救災

太陽能板許多都設置在鐵皮工廠屋頂，針對火災如何確保消防員搶救安全性？嘉縣議員江志明今天議會質詢提出，依消防局資料，縣內約...

新化外環道取名「楊逵大道」地方反彈？民政局：再溝通

台南市議員余柷青上午在議會總質詢，針對新化30公尺外環道路傳出要取名「楊逵大道」，引發爭議，目前主流名義是以新化舊名取名...

嘉義市興中市場將拆 居民美化海報牆成紀念打卡熱點

嘉義市文化路夜市商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區唯一荒廢老戲院國寶戲院，地主財團法人博愛仁愛之家與20多戶...

不健康餘命平均8年 嘉義市友善高齡城市辦預防失智失能課程

內政部最新統計，2021年國人「不健康餘命」7.56年，是2013年8.4年，一腳踏進「8字」頭後，首次恢復「7」字頭；...

阿里山林業村停車場啟用

嘉義市區觀光亮點阿里山林業村計畫基地，連接文化局、北門驛、檜意森活村、阿里山小火車車庫園區、秀泰影城商業大樓，形成大北門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦