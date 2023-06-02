太陽能光電火場搶救 議員提嘉義研發無人機投入救災

太陽能板許多都設置在鐵皮工廠屋頂，針對火災如何確保消防員搶救安全性？嘉縣議員江志明今天議會質詢提出，依消防局資料，縣內約有80多間公共場所有設置，不含住宅，民眾憂火災發生，光電板漏電鐵皮屋恐整棟都是電，非常危險，盼開發無人機投入救災。

江志明表示，需嚴格關注光電板火災及恐漏電問題，災害發生若待能源公司懂怎斷電的人到場恐來不及，且不能因現在是新設置沒問題而忽略，10年後，這些光電板會變怎樣很難說，所以相關搶救設備要提升，建議嘉義無人機研發中心開發無人機，投入光電廠滅火可能。

江志明也說，大林鎮大林及大美分隊消防人員都只有11人，且上班人員僅一半，希望增加的人員以在地子弟為優先，因為對地域性位置的了解，對搶救是相當重要的。

消防局長呂清海表示，光電板是新興的行業，局每年都有上下半年的定訓，會找專業廠商及教官來做常訓，另有購買搶救光電板的設備器材，包含避電剪、手套、膠鞋及檢電器等，其訓練也絕不能中斷的。

呂清海也表示，人員編制部分，全國都面臨缺人，縣內將分10年增編245名人力達689人，提升救災能量，明年1月起每分隊陸續可增加2位消防人員，改善人力不足問題。