台南蚵產期 盼設常態避風措施

台南外海養蚵面積全台最大，蚵仔產期還剩1個月，漁港所統計還有3千多棚尚未採收，因進入颱風季，漁民憂心在外海的蚵棚被打壞，希望能建立風浪大就可拖回港內避風，漁港所表示，依漁港法規定，蚵棚不能拖回港區，若有緊急狀況會妥適處理。議員要求市府向漁業署反映建立制度，不要讓漁民年年提心吊膽，萬一來不及把棚架拉回內海就會損失慘重。

台南市今年牡蠣養殖期7月1日起結束，往年此時安南、安平、南區的近海浮棚養殖牡蠣大都快收成完，但今年受越南蚵影響，需求量降低，採收放緩，尚有3、4成未收成，5、6月颱風季，西南氣流旺盛，2年前因西南氣流旺盛帶來大雨，風浪大摧毀蚵棚，損失慘重，這次瑪娃颱風的海上警報讓蚵農都很憂心，幸好影響不大，才鬆了口氣。

漁民說，颱風會接續生成，蚵農不敢掉以輕心，希望養殖季若因颱風、西南氣流等影響，為避免蚵棚受創，可拖回漁港避風浪。議員林依婷在議會質詢時不滿說，市府應積極向漁業署爭取建立制度，養殖期遇到天候狀況不佳，就可以提前讓棚架拉回內海躲颱風，避免作業不及而損失。

林依婷提到越南蚵重創台南蚵產業，要求比照東石蚵建立台南蚵品牌，嘉義縣爭取漁業署補助室內剖蚵設施，台南卻爭取不到，漁民也批安平漁港大型船筏上架設施無下文。

台南市農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，依照漁港法規定，港區不能飼養牡蠣，拖蚵棚回港區避風浪於法不合，但基於蚵農的生計及權益考量，會有緊急措施，降低損害，也會向中央反映建立制度。越南蚵之前傳出諾魯病毒及含砷量超標，經加強稽查，4月進口量已降低，由每個月2、3百噸減為1百多噸。

黃偉哲表示，責成農業局儘速爭取中央經費補助，以提升剖蚵場域工作環境及衛生品質，並向中央反映漁民需求，爭取漁業權；農業局預計本月邀集漁業署辦理現勘，爭取經費補助以完成安平漁港大型船筏上架設施。