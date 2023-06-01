雲林「愛老眼鏡」還有9千名額 幫長者免費驗光配鏡

社團法人銀光未來創新協會創辦人、國民黨主席朱立倫4年多前引進免費老花眼鏡資源至雲林縣，進行三個年度以來累積提供3萬付給長者申請，不過第3年度大受疫情影響，配鏡意願降低，目前尚有近9000個名額，全縣除37處合約眼鏡行、驗光所，縣府衛生局今年加開6場外展巡迴站，下鄉免費為符合資格的長者驗光及配鏡。

朱立倫今天下午與縣長張麗善一起至口湖下崙活動中心出席愛老眼鏡第3場外展巡迴活動。朱立倫說，他從擔任新北市長開始，就與善心人士一起推廣愛老眼鏡免費配鏡活動，目前全台累計25萬付，持續用社會愛心照顧長者。

雲林縣2019年開始推動愛老眼鏡活動，每一年度獲得1萬付配鏡額度，目前執行至第3年度，衛生局表示，第1、2年度配鏡人數相當踴躍，很快就配罄，累計2萬7005人順利配鏡，但前年受疫情影響，第3年度執行狀況受阻，配鏡人數降低許多，目前還有9000付左右。

許多長者可能以為今年沒有愛老眼鏡服務，加上部分鄉鎮沒有眼鏡行或驗光所，衛生局長曾春美說，今年規畫6場外展巡迴站，目前已到水林、四湖，今天至口湖，逾百名長者來配鏡，約3周後會在原地發放，當天無法領取者，衛生所會再電話通知領取。

接下來則到二崙、台西、土庫，每場次均有200付配鏡額度，曾春美說，設籍本縣、滿65歲以上長者，可帶身分證件前往配鏡，各站還有責任醫療院所提供身體功能評估。

張麗善表示，目前全縣37處眼鏡行、驗光所持續提供免費愛老眼鏡驗光及配鏡服務，海線地區長者除可利用外展巡迴站，也可至北港、麥寮共5家眼鏡行配鏡，符合資格的長者，每人終生可領1付。