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高雄接台南「西龜橋」道路從15米縮剩3米 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4公尺。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4公尺。圖／議員陳皇宇提供

台南最南端關廟龜洞與高雄田寮兩市以「西龜橋」為界，但接連道路從高雄端15公尺到台南縮剩不4公尺的產業道路，該路是通往沙崙智慧園區及成大沙崙醫院的捷徑，議員陳皇宇上午質詢市長黃偉哲「希望那一端是台南市」，黃偉哲表示，當然希望是15公尺，允諾橋梁改建及道路拓寬改善，會同步進行。

工務局長蘇金安說明橋梁和道路有規畫拓寬為8公尺，但經費要3億元，「西龜橋」改建就要1.3億，會由台南和高雄共同負擔，也可以向水利署爭取經費，但橋下排水今年才規畫經費 並公告治理計畫。

黃偉哲表示，這座橋是連接高雄和台南，會同步進行，由立委向中央爭取橋梁進度往前調整，不能等底下河流整治，再爭取橋梁整治，因通行車輛多，道路也要調整，現有產業道路才3公尺寬，會發生會車困難，這部分會就地方的責任，不會等橋梁弄好再來改善道路。

黃偉哲說，這條道路通往未來的沙崙成大兒童醫院，車流會越來越多，沙崙智慧科學園區也是重中之重 ，一定會加速來做。

陳皇宇表示，關廟龜洞里「西龜橋」是台南最南端，與高雄往來不到10分鐘，沙崙成大醫院明年就要動工，將是南台灣最大的兒童醫院，車程也只要15分鐘，未來車流量會非常大，接獲許多民眾陳情，要求市府加快進行道路拓寬作業。

陳皇宇說，西龜橋是百年以上很有歷史的橋名，位在台南最南端關廟的龜洞里，清初名稱為「猴洞」，日治時代發展為龜洞庄，曾分成「龜洞里」與「田中里」2018年市府里鄰整併時合併更名「南雄里」，居民以與地方歷史背景不符，發起連署改回龜洞里。

台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，地名也引起關注。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，地名也引起關注。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4米。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4米。圖／議員陳皇宇提供
台南市議員陳皇宇針對高雄與台南交界最南端的西龜橋及連接道路，從高雄15公尺到台南縮窄成4公尺，市長黃偉哲允諾加快解決。記者吳淑玲／攝影
台南市議員陳皇宇針對高雄與台南交界最南端的西龜橋及連接道路，從高雄15公尺到台南縮窄成4公尺，市長黃偉哲允諾加快解決。記者吳淑玲／攝影
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4米。圖／議員陳皇宇提供
台南關廟與高雄田寮交界的西龜橋，連接道路從高雄端的15公尺進到台南就縮到剩3、4米。圖／議員陳皇宇提供

台南 黃偉哲 成大醫院

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