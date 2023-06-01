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超值玩翻台南第一名！不到5千爽玩台南2天1夜行程曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上水道博物館。圖／台南市觀旅局提供
台南山上水道博物館。圖／台南市觀旅局提供

今年清明連假有網友表示遊台南2天1夜花了1.3萬元，感嘆國旅花費比出國還貴，引發網友熱議，台南市觀旅局推出總獎金4萬元，最高獎金1萬3000元的「我挺你超值玩翻台南」徵件活動，在66件投稿作品中，評選出第一名為「府城慢遊．低碳輕旅」，可獲得由市府觀旅局提供的旅遊基金1萬3000元。

觀旅局代理局長林國華表示，投稿作品包含古蹟藝文、美食小吃、濱海、山林、老街巷弄、最新打卡熱點等主題路線，更有多條路線是專為低碳及米其林所規畫，票選出5組「網友票選最佳行程」，前20名的作品由觀旅局邀集旅行業者、學者、遊程開發部落客及台南在地導覽老師等評審委員，選出玩翻台南「最佳行程獎」。評選出第一名為「府城慢遊．低碳輕旅」，可獲得由市府觀旅局提供的旅遊基金1萬3000元，其它名次得獎作品詳台南旅遊網。

評審委員易遊網國內旅遊處處長杜杰表示，大部分投稿作品多以市區為主，部分以山區、濱海、小鎮等為主題規畫的非市區遊程，企劃相當細膩及完整，不亞於旅行社規畫之路線，因而脫穎而出，非常適合提供旅行社參考開發。

市長黃偉哲表示，入選作品更多為一年四季都可以造訪台南的行程，歡迎想來台南卻不知規劃行程的民眾參考，觀旅局後續也會將從優規劃成媒體踩線行程或推薦旅行社包裝行程，讓優質的台南遊程被看見。

玩翻台南「最佳網路人氣獎」及「最佳行程獎」第一名府城慢遊．低碳輕旅，提案內容為行程預算4409元，範圍為中西區、北區、安南區、安平區、北門區，利用最少的時間暢遊台南多個地區。

第一天：台南火車站集合→ 搭乘雙層巴士→神農街→早餐-阿星鹹粥→開業55年的老店！推薦虱目魚粥、魚肚粥福憩→背包客棧和平店→寄放行李、甜點-圓仔惠八寶冰（全台第一家必比登推薦的傳統剉冰店）→ 神農街→ 小西門→ 鏡花園（租借漢服、體驗中華文化）→藍晒圖→孔廟商圈→ 文學館→ 打開Go Share專屬APP，預約租借鄰近機車，即可開始以下旅遊行程，安平漁人碼頭→ 夜晚坐著船遊運河，沿途還有專人導覽、說故事，晚餐-花園夜市→ 福憩背包客棧和平店休息。

第二天：早餐-康樂街牛肉湯→（號稱不輸法餐的巷弄鮮甜牛肉湯）→四草隧道 （是全台唯一的水上綠色河道，濕地沿岸還能看見彈塗魚、招潮蟹）→安平樹屋（全台最大的樹屋群，牆面滿佈榕樹盤據的氣根，散發一種神祕氣息）→鹿耳門天后宮聖母廟（全台灣面積最大的媽祖廟，很紅的月老殿值得去一探究竟）→午餐-田媽媽長盈海味屋（虱目魚擁有歐盟認證無毒標章）→ 井仔腳鹽田（台灣目前現存最古老的瓦盤鹽田遺址）→七股鹽山（台灣最鹹的小雪山~想看台版富士山就來這）→晚餐-東香台菜海味料理（來吃台南愛心總鋪師的古早味辦桌手路菜）→台南火車站準備回家。

住宿安排福憩背包客棧和平館，每人999元

餐膳安排

第一天：早餐享阿星鹹粥每人140元、點心圓仔惠八寶冰每人55元、晚餐享用花園夜市每人500元。

第二天：早餐康樂街牛肉湯每人160元、午餐田媽媽長盈海味屋每人1200元、晚餐享東香台菜海味料理每人300元。兩天餐食皆選擇米其林必比登推薦美食。

台南旅遊網-得獎名單公告：https://www.twtainan.net/go/y5eVv5eE

台南旅遊粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan

台南虱目魚粥。圖／台南市觀旅局提供
台南虱目魚粥。圖／台南市觀旅局提供
台南運河遊船。圖／台南市觀旅局提供
台南運河遊船。圖／台南市觀旅局提供
台南林百貨。圖／台南市觀旅局提供
台南林百貨。圖／台南市觀旅局提供

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