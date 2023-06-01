喜訊！將軍馬沙溝及官田東西庄社區通過農村再生計畫

台南市將軍區馬沙溝社區及官田區東西庄社區申請農委會農村再生計畫，昨經審查小組審議通過，農業局表示，南市已通過農村再生計畫社區累計102處，持續蟬聯六都第一。

農業局長李建裕表示，馬沙溝社區位於將軍區西北端，社區面積約771公頃，包含長沙里及平沙里，北鄰北門區，南面與將軍區鯤鯓里相鄰，農作物以牛蒡為主，另有紅蘿蔔、蘆筍及蕃茄，漁產品有火燒蝦、文蛤、土魠魚等。

社區運用馬沙溝海洋休閒運動渡假中心、3D彩繪及將軍漁港等光觀資源辦理遊程，期帶動周邊產業發展。社區以「馬沙溝深度魚旅家」為願景目標，希望藉由農村再生計畫加值社區產業、文化、生態深度。

東西庄社區位於官田區西側，由東庄里、西庄里整編而成。社區農產多以菱角、水稻輪作耕種，社區內有葫蘆埤自然生態休閒公園、水雉生態教育園區、前總統陳水扁祖厝、菱炭森活館等景點。

而官田區菱角栽種面積300公頃，居全國之冠，每年入秋菱角產期，社區可見農民採收菱角景觀，適合規畫整體農村遊程路線。社區期望透過農村再生計畫實現「東西庄紅菱現豐華 烏金滋養生態優先」的發展願景。