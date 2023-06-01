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季節限定阿勃勒「黃金雨」 映照嘉義「101」最高大樓吸睛迷人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供

嘉義市區出現「黃金雨！」阿勃勒盛開，呈現金黃美麗景色，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金雨，地面鋪滿金黃花毯。攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。

觀賞阿勃勒花廊最佳的地點，分佈在自由路與北港路交會的世賢路一段上，鄰近世賢國小，左右兩側都有花可以拍，位在世賢路上福容大飯店嘉義店，經3年多施工，完工拆除鷹架，34層大樓高達136.2公尺，被稱為嘉義「101」大樓，與盛開阿勃勒盛相連映照，曾國根拍攝阿勃勒盛開黃金雨與嘉義「101」大樓貼臉書，網友紛紛按讚。

市府建設處說，阿勃勒是道路、公園主要樹種，包括市區忠孝路文化中心對面、世賢路一段邊分隔島、啟明路、文化公園、228公園、中央廣場都有種植。民眾說，阿勃勒盛開下黃金雨，代表春夏交替季節，即將入夏。

阿勒勃可作景觀樹或行道樹用，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植。花期在5、6月，初夏滿樹金黃色花，花序隨風搖曳、花瓣隨風而如雨落，所以又名「黃金雨」，嘉市乾旱少雨，阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛。

攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根在世賢路，拍攝阿勃勒黃金雨，映照完工的嘉義「101」最高大樓，高34層的福容大飯店嘉義店，美景迷人。圖／曾國根提供

阿勃勒 嘉義

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