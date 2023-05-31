嘉義市府社會處長請辭明天生效 文化局副局長等人事異動

嘉義市長黃敏惠4連任打破地方自治史紀錄，小內閣再傳異動，副市長離職逾1個月未補，交通處長因案調參議，社會處長黃毅晨辭職明天生效；市府傍晚發布觀光新聞處副處長林金龍調任文化局副局長等3名市府團隊重要人事。

市府說，社會處長黃毅晨因生涯另有規畫，明天離職；智科處綜規科長陳嘉麗調任文化局秘書；文化局副局長謝靜容調任參議秘書室秘書；觀光新聞處副處長林金龍調任文化局副局長，派令即日生效。

黃敏惠小內閣人事動盪，副市長陳淑慧遺缺未補、前交通處長鄭君健涉貪調參議、社會處長黃毅晨請辭，27歲黃毅晨是市府最年輕局處長，到任未滿半年，任內風評佳，突請辭令人錯愕。

對黃毅晨辭職，黃敏惠說，行政工作量很大、挑戰很多，黃處長因個人因素請辭，曾慰留但他有自己規畫，只好尊重他。這些日子以來大家對他的表現評價高，但還是要尊重他。對於未來社會處長人選會慢慢調整，找出適當人選。