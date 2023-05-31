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雲林的馬路如虎口？ 縣府追加千萬預算要做這些事
雲林縣去年交通事故傷亡人數1萬705人，比前年增加478人，其中機車死亡事故占6成，縣長張麗善今天下午主持道安工作平台指出，除將追加1208萬8800元預算，增加縣警局交通科技執法及酒測器等設備，也指示加強至各級農會、村里宣導，並取締未戴安全帽、酒駕等重點違規項目。
縣警局統計今年1至5月取締未戴安全帽3113件，比去年同期增加1133件，由於高齡者事故發生率仍占5成，縣警局長林故廷說，多數肇因為農村中許多人為了方便而沒戴安全帽，為了立竿見影，警方3月起加強宣導、執法，以「攔舉不追車」為原則拍照或錄影取締，重要路口則透過科技執法告發。
張麗善指出，每多1名車禍死傷案件，社會成本即增加100萬至1600萬元不等的損失，影響很大，她持續召集相關單位進行道安檢討，包括5月15日縣府1級主管會議，檢討死亡事故及改善方針，今天道安會報也公開報告已編列預算改善技術及道路工程。
張麗善表示，新增的經費將投入在設置重要路口科技執法設備、購置爆閃燈等，另因警方線上酒測器已屆10年使用年限，校準時間變長，也將更新10組酒測器配置至斗六、斗南、西螺、虎尾、北港、台西等6大警分局。
為確保行人及引導高齡者安全用路，縣府工務處長汪令堯說，計有300多處重點幹道、農水路及交叉路口加強畫設停止線、標誌標線，也會評估在20鄉鎮市活動中心、長青食堂和老人會館等周邊路口畫設標線型人行道。
道路交通安全工程設施預計改善人行道總計11公里，加大21處路口行人停等空間、畫設605處停車空間及增設139處行人庇護島等，提升縣內整體行車安全及行人用路環境。
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