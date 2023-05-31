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跨界青少年藥物濫用預防與輔導研討會 齊聚中正激盪

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」記者呂慧瑜／攝影

青少年藥物濫用問題嚴重，中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩天在教育學院二館倬章國際會議廳舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」；法務部長蔡清祥出席表示，提升教育過程也要重視少年濫用藥物問題，教育及預防需雙管齊下，才能有效的落實毒品防制。

蔡清祥表示，法務部將許多少輔院改制為中學，提升少年教育，並重視其濫用藥物問題，因青少年若濫用藥物，成年後可能施用毒品，教育及預防需雙管齊下，才能有效的落實毒品防制。

在中正大學防制藥物濫用教育中心舉辦的青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會中，探討國際青少年藥物濫用預防與輔導趨勢及做法，嘉義、高雄及南投等各縣市府設立攤位，呈現預防學生藥物濫用的做法及成果。

法務部長蔡清祥、教育部學特司長吳林輝出席開幕。中正犯防系特聘教授楊士隆說，毒品防制不能僅靠理論及經驗，更重要的是導入科學實證，透過實證提出更有效的預防方法，反毒是不歸路，只能不斷往前走，透過研討會盼給台灣藥物濫用防制帶來新想法。

研討會也發表由台灣20多位專家學者執筆的青少年藥物濫用預防與輔導專書，內容介紹全球藥物濫用防治最新預防策略與方法；中心設有沉浸式反毒遊戲軟體、AR/VR反毒設施、模擬夜店及監獄等臨場感特色。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中正大學防制藥物濫用教育中心今明舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，法務部長蔡清祥等人出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，法務部長蔡清祥等人出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，法務部長蔡清祥等人出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，法務部長蔡清祥等人出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，高雄市開來一輛反毒互動行動車。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，高雄市開來一輛反毒互動行動車。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」法務部長蔡清祥出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」法務部長蔡清祥出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」高雄市開來一輛反毒互動行動車。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」高雄市開來一輛反毒互動行動車。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」法務部長蔡清祥出席開幕。記者呂慧瑜／攝影
中正大學防制藥物濫用教育中心今明兩日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」法務部長蔡清祥出席開幕。記者呂慧瑜／攝影

藥物濫用 毒品

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