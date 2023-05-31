嘉市向潘文忠爭取總圖書館 他：納入第3階段公建預算

嘉義市圖書館總館園區興建預算19億餘元，預算沒著落，教育部長潘文忠日前答覆立委王美惠質詢說，因總圖計劃提出時程較延遲，經費核配完畢，引發議論，有議員擔心「跳票」；下午教育處長林立生代表市長黃敏惠，出席閱讀磐石頒獎典禮，當面代表市長向潘文忠請命，協助嘉市總圖早日興建。

林立生藉閱讀磐石頒獎典禮，代表市長向潘文忠請命，除藏書量經費挹注外，希望大力支持嘉義市圖書館總圖經費補助，讓愛閱讀的師生及市民們有嶄新的圖書空間外，提升嘉義市民閱讀素養。

會前，潘文忠就嘉市總圖預算接受記者訪問表示，教育部針對縣市圖書館等公共建築，過去有2期預算經費，因整體預算有限，透過審查機制，2期公建預算做完分配，教育部會將嘉市總圖爭取行政院納入第三階段擴充圖書、公建補助，「對嘉市總圖需求，我會特別留意。」

市府文化局說，總圖計畫提報未延遲，2019年擇定「機六」用地辦理「圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫」，規畫地上4層、地下2層，樓地板2.4萬平方公尺建築，可容納47萬冊圖書，以及電子圖書、視聽資料。

室內空間包含圖書典藏、讀者服務、特色館藏、發展在地知識學、加強全齡及數位學習功能等，是全方位複合式圖書總館，多功能表演空間。目前先期規畫完成，待內政部都委會核定機關用地變更社教用地。市府2021年自籌經費議會同意追加4867.6萬元，辦理圖書總館園區興建工程專案管理及規畫設計技術服務案，希望在中央支持下推動圖書總館園區新建工程。