加碼捐1億 南市李科永圖書館由日本設計師伊東豊雄操刀

財團法人李科永文教基金會捐贈興建台南市李科永圖書館，金額加碼到1億元，邀請日本知名建築師伊東豊雄跨海規畫設計，今天由李科永基金會董事李振宇、伊東豊雄與台南市長黃偉哲共同簽立合作意向書，黃偉哲表示，明年台南400，期待圖書館能夠動工，為台南再增加一座劃時代的國際級公共建築。

李科永基金會捐贈台南市全台第十座圖書館，原本捐款7千萬元，當場宣布加碼至1億元，董事李振宇表示，基金會從人口、用地和周邊環境等納合考量後，將座落在台南市安南區草湖寮，結合公園地景進行細部設計，落成後可望成為台南新地標，延續李科永推動教育及閱讀的精神。

伊東豊雄特別到訪台南，現勘李科永紀念圖書館預定地及參訪台江國家公園及永康新總館，希望更深入了解台南地方文化，他表示非常開心，看過基地後更加興奮，他之前在台北、台中、高雄都有案子，很高興能夠在台南設計這個案子，一定會設計出能滿足台南市民期待的圖書館。

黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，第一個學校及第一個大學都在台南，很高興在台南400前夕邀請到國際大師伊東豊雄為圖書館操刀，日本人八田與一打造嘉南大圳、濱野彌四郎打造台南山上水道後，期待伊東豊雄再打造一座劃時代的圖書館。6月1日是伊東豊雄82歲生日，他也準備台南特色「栟餅」等提前為伊東豊雄慶生，場面溫馨。

李科永文教基金會董事長李鵬雄、李振揚、李振宇等3人捐資1億元，興建台南市李科永紀念圖書館，並指定由擅長連結環境、生態、社會與建築物的日本知名建築師伊東豊雄進行規畫設計，土地由市府提供，圖書館造價約2億元，其餘由市府編列預算，期待新圖書館具有國際級的水準。