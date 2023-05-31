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香客變遊客、活動全年不間斷 雲林觀光人次再度刷新紀錄
雲林縣觀光人次繼2020年首破千萬紀錄後，今年度1至4月底觀光人次已達1087萬人次，再次衝破千萬關卡，觀光人數大幅成長，縣府歸功於香客轉遊客、打造全年活動不間斷策略奏效。
雲林縣從2020年至今，從觀光末段班急速超車，不斷刷新紀錄，兩度創下千萬觀光人次的佳績，縣長張麗善表示，縣府積極翻轉雲林觀光產業及文化發展，觀光景點與活動類型多元豐富，證明雲林縣不再僅僅是農業大縣，更已蛻變為觀光大縣成為國內旅遊首選。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林存在許多歷史悠久的宮廟且香火興盛，無論是遠近馳名的北港朝天宮媽祖或北港武德宮，均為全國宗教場所類型觀光遊憩據點觀光人次翹楚。
可觀的香客人潮成為推展雲林觀光景點或活動的重點客群，縣府藉由故事行銷、產業結盟、創新永續、美感設計等策略，打造整年度活動不間斷，成功讓香客轉為遊客，到訪雲林豐富多元景點及活動，看見不一樣的雲林。
陳璧君表示，縣府今年強打推出「雲林．厚工學 MEGA YUNLIN」計畫，將雲西觀光廊帶之宗教信仰、傳統工藝及歷史文化元素以創意手法完整呈現，可望全面提升雲林觀光效益與產值，創造國際觀光吸引力。
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