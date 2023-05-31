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爭取「台南囝仔」黃仁勳回鄉投資 議員：比照台積電設AI研發中心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰（右）市政總質詢提到「AI教父」黃仁勳是「台南囝仔」，要市長黃偉哲努力去接洽招商到台南。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李宗翰（右）市政總質詢提到「AI教父」黃仁勳是「台南囝仔」，要市長黃偉哲努力去接洽招商到台南。記者吳淑玲／攝影

輝達NVIDIA執行長黃仁勳回台掀起一股AI熱潮，他在台南出生是台南囝仔，台南市長黃偉哲日前受訪表示，以台南人為榮，也歡迎黃仁勳回到故鄉，議員李宗翰上午質詢時請問市長知不知道黃仁勳以前住那裡？知不知道輝達在台灣有一個243億元的投資計畫，要在台灣成立AI研發中心，並聘用1000名員工，台南有優勢，希望市長黃偉哲能夠派出精銳努力爭取。

市長黃偉哲表示，黃仁勳不見得會因為是台南人而投資，應該是覺得那些地方有潛力，因有提到台大、清大、成大及交大陽明，對台南而言，應該是讓成大變得更有潛力及更有競爭力，加上交大陽明在沙崙園區也有校區，如果能得到支持設立AI研發中心，對台南就很有幫助； 經發局長林榮川也說會努力。

議員李宗霖指出，輝達人工智慧創新研發中心計畫，總經費約新台幣243億元，經濟部補助67億元，將在台灣成立AI研發中心，新聘1000名員工，也會與國內大學台成清交合作培育人才。台南市政府要積極了解計畫是要做什麼，努力去爭取。

李宗翰說，台南優勢有沙崙電動自駕車優基地，南科產業群聚及六甲工研院雨林計畫（溪北），請市長派出精銳部隊與輝達接觸，與台積電一樣招商到台南市。

黃偉哲說，台清交成，台南有成大，成大在沙崙有健康園區，如果撥出一個地方或建築物是可以考慮的，循他已經要做的項目順藤摸瓜尋求進一步合作，是效益比較高比較快的；黃仁勳不見得是台南人來投資，但會考慮那些地方是有潛力，應該讓成大變得更有競爭力潛力，加上交大陽明在沙崙也有校區，若能得到支持設立AI中心對台南就很有幫助。

成大 黃偉哲

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