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溪北新營要跨年演唱會！ 黃偉哲簽署承諾書9月給答案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員王宣貿（左一）、沈家鳳（左二）和李宗翰（右）聯合質詢爭取大新營區要有跨年演唱會，市長黃偉哲（右二）簽署承諾書，並寫下「認真思考9月30日前定案」。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王宣貿（左一）、沈家鳳（左二）和李宗翰（右）聯合質詢爭取大新營區要有跨年演唱會，市長黃偉哲（右二）簽署承諾書，並寫下「認真思考9月30日前定案」。記者吳淑玲／攝影

台南市議員王宣貿、沈家鳳及李宗翰上午聯合質詢，對於台南縣市合併升格12年，原台南縣治中心的新營區沒辦過跨年晚會，在地年輕人強烈希望有一場真正的跨年晚會，市長黃偉哲認同也簽署承諾書，也補充寫下「認真思考9月30日前定案」。

3位議員事先準備的簽署書內容為「台南市政府承諾將於原縣府所在地新營於2023年12月31日舉辦跨年演唱會，誓言從400年的第一天就讓全台灣及世界看到台南」。

沈家鳳說，明年定義為台南400，市府經費10億元，但溪北「看得到吃不到」，台灣燈節追加2.9億元經費，一半分配在硬體上不會稍縱即逝，1.9億是在活動上，但溪北只有一場月津港燈會，經費要如何分配在溪北，希望各局處審慎思考。

沈家鳳指出，市長黃偉哲任內舉辦14場跨年演唱會（暖身演唱會），但溪北只有3場暖身，一年一場草地演唱會，但跨年1場都沒有，地方希望溪北有跨年演唱會。

李宗翰也說，「新營是縣治中心以前都有跨年演唱會，合併至現在都沒有」。 小時候媽媽會帶他的體育場、南瀛綠都心看過跨年演唱會，希望市長思考如何將溪北放在平衡的位置上，在今年12月31日跨年當天舉辦一場真正的跨年演唱會。

王宣貿指出，市長任內舉辦這麼多場演唱會，只有3場在溪北，但真正的 跨年沒有在新營，地方希望有一場跨年演唱會。新營區中營里長蔡牧謙地方自主連續7年在火車站前圓環舉辦跨年演唱會，曾邀請動力火車演出，年輕人穿著雨衣參與跨年，就可以看出大家渴望有一場真正的跨年。

黃偉哲肯定議員建議很好，會認真好好思考，在新營體育場或舊縣政府（民政市政中心）等找適當地方，舉辦跨年晚會，但要創造雙贏，不要變成自己打自己，若在新營舉辦也可以吸引隔壁縣市年輕朋友也可以到新營來。

跨年晚會 演唱會 台南

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