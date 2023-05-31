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獨立書局洪雅書房首次市集 國寶布景大師搬戲棚展演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市獨立書局洪雅書房辦市集，疫情停辦3年，疫情解封，日前重啟市集，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演。圖／余國信提供
嘉義市獨立書局洪雅書房辦市集，疫情停辦3年，疫情解封，日前重啟市集，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演。圖／余國信提供

國內知名嘉義市獨立書局、洪雅書房，創辦至今24年，每周三晚上例行免費講座，累計1258場，洪雅市集疫情停辦3年，疫情解封，日前重新舉辦，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演，吸引大批民眾觀賞，網友及市民期待下次市集，余國信說，先保密，會在臉書公告。

創辦於1999年的洪雅書房，除每周三晚間免費講座，每年會在洪雅書房門前，商借左鄰右舍門前，擺設10攤小市集，因疫情中斷3年，今年疫情解封，書房主人余國信的妻子「阿甲」一直催促想把家裡沒用到的電器及衣物，進行二手交換機會。

余國信就趁接任立委管碧玲的不分區立委陳培瑜，上周六下午來洪雅書房舉辦繪本講座，重啟洪雅市集，今年比較特別，邀約嘉義朋友，有俗稱東石50分友善漁業的吳淑芳、鳳梨乾柳橙乾陳語涵品舍味集、高振興100年台灣文化財，林弘場母語推廣體驗、阿甲二手物，國寶大師陳明山、芒果咖啡 (買洪雅書房的書即送免費咖啡)、小黑貓（賣飲料）、羅翊嘉（驛站麵包）等十攤。

國寶彩繪布景大師陳明山，在嘉縣市各大戲院上映海報、戲棚布景都曾有他的繪製，如今他參與的戲院幾乎都成為歷史，僅剩他推廣這個文化，他特別搬來布袋戲棚讓觀眾體驗。

余國信說，透過洪雅市集，不但進行街道左鄰右舍社區營造，又可推廣台語，是友誼串聯，來了很多小朋友，大家都問下一次是什麼時候再辦？ 可能在8月，先保密。

嘉義市獨立書局洪雅書房辦市集，疫情停辦3年，疫情解封，日前重啟市集，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演。圖／余國信提供
嘉義市獨立書局洪雅書房辦市集，疫情停辦3年，疫情解封，日前重啟市集，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演。圖／余國信提供
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嘉義市獨立書局洪雅書房辦市集，疫情停辦3年，疫情解封，日前重啟市集，邀請國寶彩繪布景大師陳明山展演。圖／余國信提供
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