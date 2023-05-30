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農業天然災害救助要點修正 張麗善提3建議

中央社／ 雲林縣30日電

農委會昨天修正完成「農產業天然災害救助作業要點」，雲林縣長張麗善今天向中央提3建議，新要點應追溯至民國106到110年度，同時納入延遲性災損、採用農災照相APP。

為符合實際耕作現況、簡化天然災害救助程序，農委會昨天修正完成「農產業天然災害救助作業要點」，即起救助面積可加計生產必要設施農路、水塘，以協助遭天災農民復耕。

張麗善今天在記者會上表示，感謝中央修法免予扣除，只是雲縣府去年7月收到審計部查核民國106年到110年度救助面積有疑義案件1萬1399筆，目前經縣府與公所稽查6500多筆中僅485筆面積因計入農路、水路、埤塘及農業設施等確有不符。

張麗善建請中央，應該追溯將民國106到110年一併納入免扣除行列，不要再動用龐大人力去追查災害面積誤差的溢領款，不僅勞民傷財，更損害政府救助的美意。

張麗善指出，因應極端氣候的變遷及農產品的特性，農作災害的發生常有延遲呈現的特性，而未能於天然災害發生的10日內進行申報，「農產業天然災害救助作業要點」第12點有關逾10日不予受理的規定，希望中央也能加以修正。

雲林縣農業處以近期發生的文蛤因氣候異常大量暴斃為例，在公告申報受理期間後，其災損情形才顯現，建議可延長申請申報期或增加個案申報認定。

此外，為縮短勘災時間且快速核發救助金，雲林縣農業處建請農委會將「農產業天然災害救助作業要點」第5點第2款第4目增列「農戶可以『農產業天然災害現地照相APP』拍照上傳，公所可據以作為災損判定依據」，以縮短公所勘災期程並快速核發救助金，讓農民早日復耕。

張麗善 災損 農委會

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