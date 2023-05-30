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台南產區咖啡特展 體驗數位客制化烘豆

中央社／ 台南30日電

「台南產區咖啡特展」今天在永康新總圖開幕，台南市長黃偉哲到場體驗烘豆，邀請大家感受數位烘豆師AIoT技術魅力，透過客製化精品咖啡豆，品味台南咖啡獨特風味。

黃偉哲說，台南種植咖啡歷史久遠，特別是東山咖啡獲得美國咖啡品質協會高分認證，國際間已享盛名，但在國內知名度還有待拓展。這次特展結合產地跟消費地，強強聯手打造台南咖啡王國，讓更多人知道台南咖啡的好，歡迎更多人來品嚐品質最優、CP值最高的台南咖啡。

南市府今天新聞稿表示，特展結合台南產區咖啡生豆和億久科技的AIoT技術，將烘豆師的職人製程轉化為數據，再根據消費者口味偏好，透過電腦進行烘豆，百分之百成功，每杯烘焙出的咖啡豆都是獨一無二精品，完美展現台南產區咖啡風味與品質。透過這項科技引入，不僅保持高品質，滿足消費者個性化需求，提供更豐富選擇。

依台南市農業局資料，台南市咖啡種植面積近60公頃，東山區栽培面積居冠。這次與農委會農糧署、東山區公所及咖啡業者攜手舉辦「台南產區咖啡特展」，邀請東山、楠西及南化咖啡農參展。參觀者有機會親身體驗數位烘豆師製程，只需短短15分鐘即可親手烘焙出自己喜愛的咖啡豆。

「台南產區咖啡特展」自5月30日至8月31日，週二至週日上午9時至下午6時（週一休展）、地點在永康區新總圖B1（DYC打咖啡門市）。民眾可免費參觀並參加互動遊戲，除可獲得買一送一券外，有機會獲得112年「國產精品咖啡評鑑」特等獎的高峰咖啡「藝妓水洗」咖啡豆（價值新台幣2萬8000元）。

咖啡

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