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顧念死者尊嚴並保護值勤人員 雲林相驗解剖中心啟用

中央社／ 雲林縣30日電

顧念死者尊嚴及人道精神，並保護相關人員值勤時不暴露在危險中，雲檢將解剖室整建為負壓解剖室，今天舉行相驗解剖中心啟用，讓死者可更有尊嚴走完人生最後一哩路。

雲林地檢署今天舉行相驗解剖中心啟用儀式，台南高分檢檢察長朱家崎、法務部法醫研究所長侯寬仁、雲林地檢署檢察長戴文亮，以及雲林縣長張麗善等人出席，由雲林地檢署法醫周佳選進行解說。

戴文亮表示，舊有的解剖室因設施老舊，且與相驗區域共用，導致解剖設施維護不易，加上漏水及髒污問題叢生，無法發揮原有功能，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，常有無法完全符合感染控制原則的疑慮。

侯寬仁說，雲林地檢署原解剖室較為缺乏的負壓設施及污水處理設施，整建後環境的整潔及明亮程度也獲得極大改善，值得肯定，期盼雲林地檢署的司法相驗、解剖業務能在新的環境中與時俱進。

雲林地檢署指出，負壓解剖室計畫獲得張麗善及虎尾鎮長丁學忠支持，花費新台幣400萬元整建完成；整建後解剖檯面重新設計後連結水槽及污水系統使漏水狀況不再，同時更新地面抗污及排水系統，不但大幅提升法醫師解剖、相驗的安全性及便利性，也讓死者可以更有尊嚴走完人生最後一哩路。

雲林 張麗善 漏水

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