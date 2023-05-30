農業生產必要設施修法計入救助面積 張麗善請命追回補助案件也應納入
審計部去年查核農委會天然災害救助金發放情形，要求追回夾帶農路、水塘、空地、農舍等面積的補助，雲林縣長張麗善、地方民代都感到荒謬，農委會昨修法通過，即日起救助面積可加計農路、水塘生產必要設施，民進黨立委劉建國服務處對此表示肯定，雲林縣長張麗善今天開記者會感謝，也為2017年至2021年有疑義案件請命，希望農委會一併納入。
雲林縣長張麗善表示，縣府感謝中央聽到農民的聲音，對於農民為農業生產所需農業設施面積等直接相關面積，且合計面積未超過該筆土地面積40%者，得加計為救助面積案，但是2017年至2021年經審計部查核有疑義的案件尚未有處理方案，她要向中央建議，應該一併納入免扣除的行列，不要動用龐大人力去追繳微薄之溢領款，造成民怨。
民進黨立委劉建國服務處由副主任林廉貴、民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢、蔡永富議員、張庭綺議員、古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉等人召開記者會，肯定農委會修法。
另外，農產業天然災害救助作業要點其中有規定，得以科技工具輔助勘查，目前農委會及財團法人農業工程研究中心極力推廣「農產業天然災害現地照相APP」，在災害發生後第一時間便可由農民使用「農產業天然災害現地照相APP」，對於受損之物田區拍照並上傳，可供各鄉鎮市公所作為災損佐證。
為縮短勘災時間且快速核發救助金，張麗善建議農委會能將「農產業天然災害救助作業要點」第5點第2款第4目增列「農戶可以『農產業天然災害現地照相APP』拍照上傳，公所可據以作為災損判定依據。」，以縮短公所勘災期程並快速核發救助金，讓農民早日復耕。
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